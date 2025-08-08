Alexis Sánchez sigue sin dar luces de lo que pasará con su carrera luego de la peor temporada que ha tenido. El Niño Maravilla no quedó nada de conforme con su rendimiento en Udinese y mucho se ha especulado sobre su salida del club.

Pero más allá de los rumores que lo han instalado desde Turquía hasta Arabia Saudita, lo cierto es que todavía no hay nada concreto. Sin embargo, este viernes se conoció una noticia que podría darle un giro radical a las cosas.

Y es que luego de sus críticas a Kosta Runjaic, todos creían que el chileno se mandaría a cambiar. No obstante, el club anunció una salida que puede ser clave para que el chileno se termine quedando a cumplir el año de contrato que le queda.

Alexis Sánchez con la cancha servida para ser el nuevo líder de Udinese

El futuro de Alexis Sánchez podría seguir ligado al Udinese si es que así lo quiere. El Zebrette ya avisó que esperan que el chileno se sume a la pretemporada y ahora lo pueden recibir con algo más para que se quede tranquilo.

Alexis Sánchez parecía más afuera que adentro de Udinese, pero las cosas pueden dar un giro. Foto: Getty Images.

Este viernes el elenco italiano anunció la salida de Florian Thauvin. Quien fuera el capitán del cuadro bianconeri en las últimas temporadas se despide para ir a jugar al Lens, algo que puede impactar de lleno en la situación del tocopillano.

El adiós de uno de sus referentes deja al Udinese sin un líder que pueda portar la jineta. Alexis Sánchez parece ser el único que puede cargar con esa responsabilidad y así tener la consideración que ha reclamado este tiempo.

Eso no es todo, ya que días atrás se confirmó el adiós de Lorenzo Lucca, el principal delantero que tenía el Zebrette. Una situación que también juega a favor del chileno, que deberá tomar una decisión muy pronto.

Eso sí, estos espacios que se abren le dejan la posibilidad al tocopillano, pero tampoco se la aseguran. Será Kosta Runjaic quien tome la determinación de ponerlo en la cancha si decide quedarse, aunque su rol de líder no se lo quitaría nadie.

Alexis Sánchez tendrá que tomar una decisión lo antes posible. El Niño Maravilla no está haciendo pretemporada y ya lo pagó caro en otras ocasiones. Udinese lo espera, pero más allá de ser uno de sus ídolo, ya comienza a perder la paciencia.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en la última temporada?

Alexis Sánchez define su futuro en el Udinese luego de haber disputado apenas 14 partidos oficiales en la temporada 2024/25. En ellos no tuvo goles ni asistencias en los 479 minutos que estuvo dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Udinese?

Udinese sigue con su pretemporada mientras espera la decisión de Alexis Sánchez. Este sábado 9 de agosto desde las 9:30 horas el Zebrette visita al Werder Bremen en un amistoso.

