Antony dio todo para continuar en el Betis, aunque Manuel Pellegrini tuvo que esperar mucho por él. De hecho, recién luego de la cuarta fecha en La Liga de España, el cuadro verdiblanco pudo presentar oficialmente al talentosísimo extremo brasileño.

Finalmente, los andaluces pagaron 22 millones de euros al Manchester United para quedarse con él. También estipularon un 50 por ciento de la próxima venta de Antony a los Diablos Rojos, que en su momento habían pagado casi 100 millones de la divisa europea al Ajax por su contratación.

El recibimiento que le dieron al ex jugador del Sao Paulo fue estremecedor. Algo nuevo para él. “Es la primera vez que he vivido eso. Mi mujer estaba acá hace cuatro o cinco días y me dijo no sé si vas a volver, pero yo ya estoy aquí”, contó el paulista de 25 años. Y sacó varias risas en la sala de prensa.

Manuel Pellegrini por fin tiene al jugador que más anhelaba en esta ventana de traspasos. (Angel Martinez/Getty Images).

“Tenía personas en mi casa, pero estaba ansioso para estar acá en la ciudad. Nunca había vivido algo así con la afición. Voy a correr por cada uno cuando me ponga la camiseta. Espero poner al Betis donde merecemos”, afirmó este hábil atacante, quien suma 16 partidos por la selección de Brasil.

Los compromisos de Antony fueron varios. Piensa que el equipo del Ingeniero Pellegrini tiene como para aspirar a cosas grandes. “Vamos a pelear por todo, por la liga, la Europa League y lo que tengamos. Nuestro plantel es muy fuerte para eso”, manifestó el habilidoso puntero derecho o izquierdo.

Antony disputó 26 partidos con el Betis la pasada temporada, cuando estuvo a préstamo: anotó nueve goles y regaló cinco asistencias. (Denis Doyle/Getty Images).

“La temporada pasada llegamos a una final. La perdimos y fue muy difícil, pero eso muestra que el Betis es muy grande y puede pelear con cualquier equipo”, aseguró el brasileño. Se refería a la definición del título en la Conference League, que finalmente quedó en manos del Chelsea de Inglaterra.

Antony llora en su presentación como jugador del Betis de Pellegrini

La emoción se apoderó de Antony en su segunda presentación oficial en el Betis de Pellegrini, aunque la primera en propiedad. “Llegué el 14 de julio a Manchester. Me quedé en el hotel todo este tiempo. Fue muy difícil, pero siendo muy honesto, eso ya es parte del pasado”, expuso el crack verdiblanco.

“Estoy en el Betis, esta es la camiseta que usaré. Estoy enfocado acá, quiero vivir todos los días bien y representar a todos. Son los procesos de la vida, me hicieron más fuerte. Lo que ha pasado ahí sólo yo sé qué tan difícil fue. Perdón”, .expresó el oriundo de Sao Paulo.

Un emocionado llanto y aplausos para Antony. (Captura Real Betis).

Y se detuvo algunos instantes para controlar el inminente llanto, que ya dejaba apreciar el nudo en la garganta del jugador. Mientras pasaban los segundos, cayó un aplauso cerrado para Antony, quien pudo recuperar el habla y refrendar el compromiso que ya firmó formalmente.

