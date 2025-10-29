Manuel Pellegrini y el Real Betis afinan detalles para un partido por la Copa del Rey que aparenta a ser sencillo y para el que no podrán tener a un habitual seleccionado de Argentina. Tampoco estará un vicecampeón de América con Colombia.

Ni el lateral izquierdo Junior Firpo, quien será baja del encuentro contra Palma del Río por una molestia muscular que el mismo Ingeniero Pellegrini confirmó en una rueda de prensa. También contó a qué se debió la ausencia del trasandino Giovani Lo Celso de la práctica.

Y, por ende, de la citación para el duelo ante Palma del Río, un equipo de la liga regional andaluza. “Lo Celso tuvo que ir a colocarse una vacuna por el lugar donde va a jugar su selección en el próximo parón de fecha FIFA”, admitió el experimentado director técnico chileno, quien todavía no firma la renovación de su contrato en los béticos.

Pellegrini sabe que tiene mucha acción por delante con el Betis hasta enero. (Aitor Alcalde/Getty Images).

Aunque Gio es uno de los que reza abiertamente por la continuidad de Pellegrini. Pero por el duelo frente a Angola que tendrá la Albiceleste el 10 de noviembre, el futbolista formado en Rosario Central no estará disponible para el DT. Los extranjeros que lleguen a Luanda, la capital del país africano, deben suministrarse la vacuna contra la fiebre amarilla.

Giovani Lo Celso no estuvo en la práctica del Betis por razones médicas. (Leonardo Fernandez/Getty Images).

Tiene que aplicarse al menos 10 días antes de viajar. Por eso mismo, Lo Celso lo hizo este miércoles 29 de octubre. Aunque no son sólo dos las bajas que tendrá el cuadro bético. Tampoco podrá contar con Nelson Deossa, uno de los refuerzos para afrontar esta exigente campaña.

Pellegrini y el Betis pierden a Lo Celso por vacuna para viajar a Angola con Argentina

Además de Lo Celso por su trámite para representar a Argentina, el Betis de Manuel Pellegrini tampoco podrá contar con el colombiano Nelson Deossa, quien hace varios días está afectado por una enfermedad en el ojo que se intensificó en las últimas horas.

Así al menos lo explicó el Ingeniero Pellegrini. “Nelson desgraciadamente hoy amaneció con la conjuntivitis muchísimo más fuerte en un ojo”, detalló el director técnico sobre el motivo de la ausencia del mediocampista de 27 años, quien llegó al cuadro verdiblanco desde el Monterrey de México a cambio de 11,5 millones de euros.

“Le impidió hacer el entrenamiento y tampoco va a estar en la citación”, agregó Pellegrini para confirmar la baja de Deossa, quien poco a poco ha comenzado a ganar terreno en la consideración del chileno. Pero sigue golpeado por los inconvenientes físicos para erigirse como un bastión en la zona media del equipo. Quizás Lo Celso y Deossa estén disponibles para el duelo ante el Mallorca por La Liga. Quién sabe…

Pellegrini con dos colombianos del Betis: Nelson Deossa y el ariete Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. (Fran Santiago/Getty Images).

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

Betis marcha en el 6° lugar de la tabla en La Liga 2025-2026 con 16 puntos obtenidos al cabo de 10 encuentros.