Manuel Pellegrini es el nombre favorito de la gran mayoría de los hinchas para ser el nuevo DT de la Roja. Es por eso que desde Chile se sigue con mucha atención su presente en el Real Betis, donde termina contrato en junio de 2026 y no hay novedades sobre una renovación.

El entrenador continúa enfocado en su equipo, con el que marcha 4° en La Liga y compite en la Europa League. Eso sí, en las últimas semanas le han consultado sobre su futuro y dejó abierta una puerta: “Veremos el futuro lo que pasa, ya sea aquí en el Betis, en Chile o en otros equipos“.

Ahora, desde España cuentan cuál es el gran problema que está impidiendo la renovación de Pellegrini, una situación que deberían mirar con máxima atención desde la Federación de Fútbol de Chile.

El periodista Rafael Almansa de Radio Cope Sevilla señaló que “si Pellegrini acepta lo que ofrece el Betis, seguirá un año más“. Y es ahí donde está la gran discrepancia entre las partes, porque el Ingeniero está interesado en renovar por dos temporadas.

Betis le ofrece un año a Pellegrini, pero… | Getty Images

ver también “Su trayectoria es intachable”: Juan Pablo Sorín analizó la opción de Pellegrini a La Roja

Real Betis y Manuel Pellegrini se alejan

Al parecer, la posición del Real Betis es bastante firme. Rafael Almansa agregó que “se puede hacer un esfuerzo económico por un contrato de medio plazo, pero no dos o tres, como quiere Manuel Pellegrini“. ¿Será suficiente para el Ingeniero? ¿O buscará otros destinos?

Publicidad

Publicidad

En Chile, el gerente de selecciones, Felipe Correa, dejó claro que el entrenador del cuadro español es uno de los nombres que quiere la ANFP. “A la pregunta de si Pellegrini es un candidato a la selección chilena, nadie podría decir lo contrario”, señaló.