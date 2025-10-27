El entrenador chileno Manuel Pellegrini goza de un gran momento en España, donde dirige el Real Betis, equipo con el que llegó a la final de la Conference League y con los que actualmente busca clasificar a las competencias internacionales.

El ingeniero aún no renueva con el cuadro español, por lo que han surgido rumores sobre una posible salida y quizás, una soñada llegada a la Selección Chilena, que sigue sin encontrar a su nuevo DT, tras quedar eliminados del Mundial 2026.

Este es el increíble sueldo de Pellegrini en el Betis

Según reveló El País, el chileno y todo su equipo técnico cobran anualmente 10 millones de euros (9 mil millones de pesos chilenos aproximadamente), lo que se traduce a un monto cercano a los 833 mil euros mensuales (910 millones chilenos).

Por su parte, Ricardo Gareca, el último DT que tuvo la Roja, cobraba un sueldo anual de 3,7 millones de dólares (3400 millones chilenos aproximadamente).

¿Llegará Manuel Pellegrini a dirigir a la Selección Chilena?

El DT nacional conversó con los medios antes del encuentro del Real Betis contra el Atlético de Madrid, donde se refirió al interés de la Roja en su llegada. “El hecho de que Chile quiera que yo sea su entrenador es un verdadero orgullo, sobre todo, porque es mi país. Hemos tocado muchas veces el tema, pero eso no tiene nada que ver con mi renovación acá”.

“No he leído la noticia, pero no tiene mayor trascendencia en lo inmediato. Lo que sí es cierto es que siempre es un orgullo que uno tenga esa posibilidad de ser seleccionador de su país”.

Tras el empate del Betis contra el Genk por Europa League, Pellegrini se refirió a lo que se viene en la Liga. “Jugamos contra uno de los tres equipos más importantes de la competición. Así lo dicen las estadísticas y los presupuestos, también la calidad de sus jugadores. Sin embargo, creo que nos toma en un muy buen momento. Jugamos el jueves por Europa ahora lo hacemos el lunes, aquí en casa”.