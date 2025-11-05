El tema de la selección chilena parece tener cada vez más hastiado a Manuel Pellegrini, pero se lo plantearon directamente con una oferta sobre la mesa. Un periodista que asistió a la conferencia de prensa que marcó la antesala del duelo que el Betis tendrá ante el Olympique Lyon en la Europa League.

Con ese contexto, en la rueda le consultaron al Ingeniero si había recibido una propuesta formal para hacerse cargo de la Roja adulta. “Es un tema que no quiero tocar en este momento. Todos estamos centrados en mañana contra Olympique Lyon”, dijo Pellegrini.

De todas formas algunos conceptos lanzó. “Ya veremos en el futuro en el momento adecuado hacia dónde nos va a llevar. Nadie sabe lo que va a pasar ni puede adivinar su futuro”, reflexionó el experimentado director técnico chileno, quien desde agosto de 2020 que está al mando del cuadro bético.

Manuel Pellegrini ha hablado hasta el cansancio de su renovación en el Betis. (Ed Sykes/Getty Images).

“Por ahora estamos en el Betis pendientes del partido de mañana. Termino el contrato en junio y en el momento adecuado veremos cuál será el camino a seguir, tanto del club como mío”, dijo Pellegrini, quien pretendía dar por zanjado el tema. Pero no. Tuvo que afrontarlo nuevamente.

¿Pellegrini está abierto a recibir una oferta de la selección chilena?

A Manuel Pellegrini le consultaron de nuevo por si está dispuesto a recibir una oferta y analizar seriamente la opción de dirigir la selección chilena. “Voy a insistir con la misma respuesta: estamos preocupados del partido de mañana”, dijo el DT del cuadro verdiblanco.

“Veremos lo antes posible para definir el futuro, que también lo he dicho, no depende solamente de mí”, sentenció Pellegrini en la última pregunta de esa conferencia, donde estuvo acompañado por Ez Abde, uno de los goleadores del equipo en competencias europeas.

Pellegrini pidió la contratación de Abde para el Betis. (Stuart Franklin/Getty Images).

Una vez más, el Ingeniero Pellegrini tomó el camino de la mesura. Pero en España ya suena con fuerza que más pronto que tarde habrá una propuesta para seducir al Ingeniero. Quién sabe en qué termina esta historia. El tiempo, como casi siempre, entregará la respuesta…

¿Cuándo juega el Betis vs Lyon en la Europa League?

Betis recibirá al Olympique Lyon en la cuarta fecha de la fase liguera en la Europa League. El partido se disputará este jueves 6 de noviembre en el estadio La Cartuja a contar de las 17 horas, según el horario de Chile continental.

Así va el Betis en la tabla de posiciones de la fase liguera en la Europa League

El Betis se ubica en el puesto 16 en la fase liguera de la Europa League luego de cuatro partidos disputados.

