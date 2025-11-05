Cristián Zavala todavía festeja el título de Coquimbo Unido, que se consagró como campeón en la Liga de Primera a falta de cuatro partidos. Una muestra gráfica de la tremenda campaña que llevó a cabo el equipo adiestrado por Esteban González.

Una temporada en la que Zavala aportó desde la segunda mitad. Llegó a préstamo desde Colo Colo y, al cabo de nueve partidos, registra cuatro asistencias. Se ganó un puesto como titular y fue fundamental para una seguidilla extraordinaria de los aurinegros.

“El triunfo se lo dedico a mi señora, mis hijos. No es fácil cambiar de ciudad por cuatro o cinco meses, que fue lo que en un principio se acordó. Son los pilares fundamentales para mí. Para poder venir y lograr esto”, manifestó Zavala en una conversación con TNT Sports.

Recordó cómo se dio su arribo al puerto, donde ya había ganado el campeonato de la Primera B. “Tuve la opción de venir y una oferta de Godoy Cruz en Argentina. Pero algo me decía que debía venir acá. Necesitaba sentir ese cariño de casa. Que el Ceja (utilero) te reciba en el complejo, tener a mis compañeros”, afirmó.

“Al Pichu (Sebastián Cabrera) lo conozco de 2017. Sabía que iba a resultar bien”, dijo el velocísimo atacante de 26 años. Luego de eso, salió el tema. La periodista Carolina Fernández se dio cuenta de que Zavala tenía las uñas pintadas. Y le consultó por la razón.

Zavala abre su corazón tras el título de Coquimbo Unido con la costumbre de comerse las uñas

Cristián Zavala fue sincero al hablar del porqué sus uñas pintadas porque justo coincidió con los festejos del título de Coquimbo Unido. Quizá tenía que ver con alguna cábala, como hizo Diego Sánchez con su pelo. Pero no. No se trataba de una manda o apuesta.

“Es un tema de que mi hijo está copiando todo y soy de esos que se come las uñas mal. Dejo sangrando todo”, destapó el atacante, quien también jugó en Curicó Unido, Deportes Melipilla y Fernández Vial. También aclaró que la pintura tenía que ver con eso.

Una especie de tratamiento. “Me obligaron un poco a pintarme y echarme ese líquido ácido, pero igual me las como”, confirmó Zavala, quien no tuvo problemas en afrontar un tema que para muchos podría complicar. No fue así al menos en medio del éxtasis de una victoria histórica.

