La agenda del jueves 6 de noviembre llega recargada de fútbol internacional. Esta jornada habrá acción con importantes duelos de dos de las competencias más importantes del Viejo Continente, Europa League, con el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio en acción, y la Conference League.
Adicionalmente, también hay duelos de selecciones con el desarrollo del Mundial Sub 17 de Qatar, donde veremos la representación de dos selecciones sudamericanas; Argentina y Bolivia, que enfrentarán a Túnez e Italia, respectivamente. Conoce todos los detalles de estos y otros grandes duelos de la jornada en RedGol.
Conference League
14:45 horas – Mainz 05 vs. Fiorentina. Transmite Disney+ Premium.
14:45 horas – Shakhtar Donetsk vs. Breidablik UBK. Transmite Disney+ Premium.
14:45 horas – Sparta Praha vs. Raków Częstochowa. Transmite Disney+ Premium.
14:45 horas – AEK Larnaca vs. Aberdeen. Transmite Disney+ Premium.
14:45 horas – AEK FC vs. Shamrock Rovers. Transmite Disney+ Premium.
14:45 horas – KuPS vs. Slovan Bratislava. Transmite Disney+ Premium.
14:45 horas – NK Celje vs. Legia Warszawa. Transmite Disney+ Premium.
14:45 horas – Samsunspor vs. Hamrun Spartans. Transmite Disney+ Premium.
14:45 horas – FC Noah vs. Sigma Olomouc. Transmite Disney+ Premium.
17:00 horas – Rayo Vallecano vs. Lech Poznan. Transmite Disney+ Premium.
17:00 horas – Dynamo Kyiv vs. Zrinjski Mostar. Transmite Disney+ Premium.
17:00 horas – Crystal Palace vs. AZ Alkmaar. Transmite Disney+ Premium.
17:00 horas – Rapid Wien vs. FCU Craiova 1948. Transmite Disney+ Premium.
17:00 horas – KF Shkendija vs. Jagiellonia Bialystok. Transmite Disney+ Premium.
17:00 horas – Lincoln Red Imps vs. HNK Rijeka. Transmite Disney+ Premium.
17:00 horas – Lausanne Sport vs. AC Omonia. Transmite Disney+ Premium.
17:00 horas – BK Häcken vs. Strasbourg Alsace. Transmite Disney+ Premium.
17:00 horas – Shelbourne FC vs. FC Drita. Transmite Disney+ Premium.
Europa League
14:45 horas – Utrecht vs. FC Porto. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
14:45 horas – FC Basel vs. FCSB. Transmite Disney+ Premium.
14:45 horas – Nice vs. Freiburg. Transmite Disney+ Premium.
14:45 horas – Malmö FF vs. Panathinaikos. Transmite Disney+ Premium, ESPN 5.
14:45 horas – Sturm Graz vs. Nottingham Forest. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
14:45 horas – GNK Dinamo Zagreb vs. Celta. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
14:45 horas – Red Bull Salzburg vs. Go Ahead Eagles. Transmite Disney+ Premium.
14:45 horas – FC Midtjylland vs. Celtic FC. Transmite Disney+ Premium, ESPN 7.
14:45 horas – Crvena Zvezda vs. Lille. Transmite Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3.
17:00 horas – Real Betis vs. O. Lyonnais. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
17:00 horas – Aston Villa vs. Maccabi Tel Aviv FC. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
17:00 horas – Stuttgart vs. Feyenoord. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
17:00 horas – Bologna vs. SK Brann. Transmite Disney+ Premium, ESPN 5.
17:00 horas – Rangers FC vs. AS Roma. Transmite Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3.
17:00 horas – SC Braga vs. Genk. Transmite Disney+ Premium, ESPN 7.
17:00 horas – Viktoria Plzen vs. Fenerbahçe. Transmite Disney+ Premium.
17:00 horas – PAOK FC vs. Young Boys. Transmite Disney+ Premium.
17:00 horas – Ferencvaros vs. PFC Ludogorets. Transmite Disney+ Premium.
Mundial Sub-17 de la FIFA
09:30 horas – Bolivia vs. Italia. Transmite DGO, DSPORTS+ (613/1613).
09:30 horas – Portugal vs. Marruecos. Transmite DGO, DSports 4.
10:00 horas – Japón vs. Nueva Caledonia. Transmite DGO, DSports 6.
10:30 horas – Argentina vs. Túnez. Transmite DGO, DSports (610/1610).
11:45 horas – Fiyi vs. Bélgica. Transmite DGO, DSports 7.
12:15 horas – EAU vs. Croacia. Transmite DGO, DSPORTS+ (613/1613).
12:45 horas – Qatar vs. Sudáfrica. Transmite DGO, DSports 6.
12:45 horas – Senegal vs. Costa Rica. Transmite DGO, DSports 4.
Liga de Colombia
20:10 horas – Boyacá Chicó vs. América de Cali. Transmite RCN Nuestra Tele.
MLS
21:00 horas – Vancouver Whitecaps vs. FC Dallas. Transmite MLS Season Pass (Apple TV).
Brasileirao
19:30 horas – Fluminense vs. Mirassol. Transmite Fanatiz.
20:00 horas – Ceará vs. Fortaleza SC. Transmite Fanatiz.
21:30 horas – Palmeiras vs. Santos. Transmite Fanatiz y Kick La Cobra.