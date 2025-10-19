Colo Colo no encontró la fórmula para frenar los movimientos sin balón que hizo Coquimbo Unido en un tiro libre recostado al sector izquierdo que ejecutó con mucho veneno Juan Cornejo. Las pantallas funcionaron a la perfección. Y eso le sirvió a Bruno Cabrera para aparecer completamente solo.

Fue así como con un leve desvío, Cabrera anotó su cuarto gol en la Liga de Primera. El tanto de una importante victoria del Barbón, que se prueba la corona cada vez con más insistencia. Parece cuestión de tiempo que el equipo adiestrado por Esteban González baje su primera estrella.

Y resolvió este difícil cotejo con una pelota parada. Fue el 14° gol mediante aquel recurso del Barbón. “Partidos tan cerrados, tan trabajados tácticamente se abren por esa vía”, marcó el Chino González, quien recordó uno de los tantos que Marcos Bolados le anotó a su equipo en Pedrero.

Esteban González estaba muy feliz tras la victoria ante los albos. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Es un arma muy importante. Colo Colo nos abre el marcador en el Monumental con un balón detenido desde el costado. Son partidos muy trabajados, se cierran mucho los espacios”, manifestó el DT, quien también trabajó en Deportes Concepción.

El gol de Bruno Cabrera que fue el nocaut para Colo Colo. (Pepe Alvujar/Photosport).

Y prosiguió. “Tenemos jugadores que atacan muy bien el balón. Trabajamos distintas variantes tanto de tiro de esquina como tiro libre de costado. Hacemos mucho daño con ese balón. La pelota cayó donde tenía que caer”, manifestó González. Los bloqueos a Vicente Pizarro y Arturo Vidal salieron a la perfección.

Esteban González aplaude a Coquimbo Unido por el expediente que venció a Colo Colo

El entrenador de Coquimbo Unido le encomienda a Miguel Pinto la pelota detenida que sirvió, entre otros partidos, para derrotar a Colo Colo. Todo resultó a la perfección. Según lo planeado por el ex golero, quien dejó el fútbol profesional para sumarse al staff técnico de Esteban González.

“Bruno hizo el movimiento, en un partido muy cerrado que Colo Colo controló. Pero después de eso manejamos bien los momentos del juego, ganamos muchos duelos”, manifestó Esteban González sobre el tanto del argentino Cabrera, quien lleva tres años en el puerto pirata.

Así celebró Bruno Cabrera su gol ante el Cacique. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Y dejó la declaración de principios que tiene en torno a los balones detenidos. “El partido se puede ganar o perder con la táctica fija, le damos mucho énfasis a eso”, reconoció el Chino tras esta victoria que tiene al equipo como inminente campeón del fútbol chileno por primera vez en su historia.

