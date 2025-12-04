Coquimbo Unido se transformó en el nuevo campeón del fútbol chileno y este sábado cierra su campaña histórica. Para terminar el 2025 a lo grande recibe a Unión Española y se avecina un lleno total en el Estadio Sánchez Rumoroso.

El cuadro pirata conquistó su primer título de la Liga de Primera y todo indica que será una fiesta total en el puerto pirata. Sin embargo, también podría ser la despedida de importantes referentes. Incluso no se descarta que sea el último partido de Diego Sánchez.

El “Mono” fue clave en la campaña para conseguir la primera estrella en 67 años de historia del club. Con sus tapadas mantuvo al equipo en competencia y hasta permitió triunfos determinantes para igualar el récord del Ballet Azul.

El tema es que a finales del 2025 termina su contrato y su permanencia es una incógnita. “Termino contrato y, al parecer, no quieren renovación. Eso tienen que preguntárselo a la gente de arriba. Yo estoy jugando y trato de enfocarme en la cancha”, recalcó a Las Últimas Noticias.

¿Dónde va a jugar el Mono Sánchez en 2026?

El portero incluso recalcó que tiene como objetivo definir lo antes posible su futuro, ya que esto también implica a su familia. “Es un tema que me preocupa a futuro, pero si no hay noticias tengo que fijarme en lo que hay. Me fijé plazos, porque no estoy solo; tengo a mis hijos conmigo y debo ver el tema escolar del próximo año”, agregó al medio citado.

El tema es que el propio Mono Sánchez habría tomado una drástica medida para el 2026. Es que como era de esperarse, los clubes grandes del país ya empezaron a sondear al golero de 38 años. Por lo que Marcelo Vega en Todos Somos Técnicos indicó la decisión del portero y que le devuelve la ilusión a los hinchas aurinegros.

“A mí me dijo que no le han ofrecido nada. Pero le pregunté si llegan ofrecimientos de Colo Colo o la U, y él me dijo que quiere quedarse en Coquimbo y jugar la Copa Libertadores”, sentenció el “Toby”. Por lo que ahora resta esperar el ofrecimiento de la dirigencia.