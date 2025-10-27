La tremenda campaña que ha hecho en la temporada 2025 tiene a Coquimbo Unido a un paso de la gloria. Los Piratas siguen firmes en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera y, si bien aún no son campeones, ya pueden celebrar un importante hito.

El elenco dirigido por Esteban González ha sido el gran protagonista en la presente campaña y sueña en grande con hacer historia. Y este domingo, luego de vencer a O’Higgins, consiguieron entrar en los libros del cuadro coquimbano gracias a la calculadora.

Con tan sólo un club capaz de quitarles la copa, pero a 90 minutos de coronarse campeones, los Piratas festejan la clasificación a la Copa Libertadores. Fue el propio torneo el que les dio la bienvenida para la que será su segunda participación en el certamen.

Coquimbo Unido asegura la clasificación a la Copa Libertadores 2026

Coquimbo Unido todavía no puede celebrar el título, pero sí da importantes pasos gracias a la tremenda campaña que han hecho. Los Piratas regresan al plano internacional y lo hacen en grande tras una espera de 33 años.

Coquimbo Unido se metió en la Copa Libertadores 2026. Foto: Photosport.

Con su victoria ante O’Higgins, los Aurinegros aseguraron la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Una situación por la que el propio torneo les dedicó un mensaje en sus redes sociales dándoles la bienvenida.

Esto marcará la segunda participación de Coquimbo Unido en el principal torneo de clubes en el continente. La primera fue en el año 1992, donde no pudieron avanzar más allá de la primera ronda.

En aquella ocasión, los Piratas se enfrentaron a Colo Colo, Universidad Católica, Newell’s Old Boys y San Lorenzo. Con sólo un triunfo ante la UC, un empate con el Cacique y seis derrotas, se despidieron temprano del certamen.

Esto puede ser el inicio de los festejos para los coquimbanos en una semana que puede ser histórica. El domingo tienen la gran oportunidad de ser campeones por primera vez en la máxima categoría de nuestro país, lo que de seguro sería la guinda de la torta.

Coquimbo Unido ya está clasificado en la Copa Libertadores 2026 y saca cuentas alegres tras un año de ensueño. Los Piratas acarician el título, ya tienen competencia internacional y entran en la historia de un equipo al que nadie le tuvo fe a comienzo de temporada.

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido?

Coquimbo Unido festeja su clasificación a Copa Libertadores y ahora va por el título de la Liga de Primera. Este domingo 2 de noviembre desde las 17:30 horas los Piratas reciben a Unión La Calera con chances de ser campeones.

Así está Coquimbo Unido en la tabla de la Liga de Primera 2025