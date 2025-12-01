Tras más de 20 años seguidos en la máxima categoría del fútbol chileno, Unión Española se va a la B. El cuadro hispano tendrá que jugar en el Ascenso para la temporada 2026, tras perder ante O’Higgins de Rancagua, en la penúltima fecha de la Liga de Primera 2025.

Fue un partido en el que la Unión puso todo de sí. Exhaustos, y con el partido empatado, llegaron a los últimos minutos, donde Juan Leiva terminó desequilibrando a favor del Capo de Provincia. La B era una realidad.

El mismo jugador que les marcó el tanto, terminó enfrentándose con los micrófonos de TNT Sports, una vez finalizado el partido en el Santa Laura. Allí, relató lo que significó, para él, hacerle el gol de gracia al equipo de Independencia.

Uno que conoce de descenso

Juan Leiva pasó por una situación similar a la de Unión Española, el 2024. Jugaba en Cobreloa, club que venía de conseguir el preciado ascenso en la temporada anterior. Sin embargo, un comienzo pésimo y un equipo que nunca agarró vuelo terminaron sentenciándolo. Es por eso que el actual jugador de O’Higgins tiene sentimientos encontrados con su gol a Unión Española.

“Traté de celebrarlo con el mayor respeto posible. El año pasado me tocó vivir el descenso y la verdad es que es muy doloroso”, comenzó diciendo Juan Leiva, a la salida de camarines del Santa Laura.

“Lo siento mucho por la gente de Unión, es muy triste esta situación. Pero, uno tiene que ser profesional y necesitábamos ganar. Teníamos que hacerlo así, pero le mando fuerzas al hincha de Unión, que es el que más sufre en estos momentos”, agregó.

Publicidad

Publicidad

“Me tocó vivirlo con Cobreloa y hasta el día de hoy me duele mucho, porque son momentos muy tristes en la carrera de uno. Me pongo en el lugar de ellos y lo siento mucho. Espero que el club pueda soportar este descenso, se hagan fuertes y aprovecho de mandarle un abrazo a los hinchas con mucho respeto”, cerró.

Juan Leiva le dio el tiro de gracia a Unión Española | Photosport

¿Para cuándo están programados los otros partidos por el descenso?

Todos los duelos de la última fecha se jugarán sincrónicamente. Se llevarán a cabo el sábado 6 de diciembre, a las 18.00 horas de nuestro país.

Publicidad