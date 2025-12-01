Tremendo lo ocurrido en el Estadio Santa Laura. Unión Española cerró una temporada de terror, cayendo ante O’Higgins de Rancagua y yéndose directo a la Primera B.

El cuadro hispano batalló y dio partido en el recinto de Independencia, pero en los últimos minutos, ya con un empate que no servía de nada, el Capo de Provincia terminó por ganarlo.

Sentencia que duele de forma especial en Unión Española. El cuadro hispano desciende por segunda vez en su historia, tras la debacle de 1997, y pese a ser uno de los clubes con mayor tiempo en Primera División en la historia.

¿Cuáles son los clubes con más descensos en el fútbol chileno?

Hay clubes que han descendido muchas más veces que Unión Española, evidentemente. En el top 3 histórico, eso sí, sólo un equipo de la actual Primera División de nuestro país se hace presente.

El que más veces ha bajado es Rangers de Talca. El cuadro piducano lo ha hecho en nueve ocasiones y la última vez fue en 2013-2014. A partir de allí, no pudo ascender nunca más.

Lo siguen, en este podio, tres equipos con la misma cantidad de descensos. Se trata de Deportes Temuco, Santiago Wanderers y Deportes La Serena, con ocho idas a la B desde la máxima categoría. El último de ellos en descender fue el cuadro papayero, precisamente el único que juega actualmente en Primera División.

Iquique y Everton pelearán por ser el segundo descendido | Photosport

Top 10 de los clubes con más descensos del fútbol chileno

Rangers de Talca: 9 descensos (última vez, 2013-2014) Deportes Temuco: 8 descensos (última vez, 2018) Santiago Wanderers: 8 descensos (última vez, 2021) Deportes La Serena: 8 descensos (última vez, 2022) Santiago Morning: 7 descensos (última vez, 2011) Unión San Felipe: 6 descensos (última vez, 2012) San Luis de Quillota: 6 descensos (última vez, 2018) Everton de Viña del Mar: 6 descensos (última vez, 2013-2014) O’Higgins: 5 descensos (última vez, 2001) Deportes Iquique: 5 descensos (última vez, 2020) Coquimbo Unido: 5 descensos (última vez, 2020) Deportes Antofagasta: 5 descensos (última vez, 2022)