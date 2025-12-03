Colo Colo despertó este miércoles con polémica y un bombazo económico. Según denunció la oposición a Aníbal Mosa en Blanco y Negro, la concesionaria presenta un déficit monetario junto a una millonaria deuda con un factoring.

Incluso desde el bloque Vial-Ruiz Tagle dieron a entender que la situación podría encaminar al Cacique a una nueva quiebra. Sin embargo, desde el Club Social y Deportivo Colo Colo salieron al paso para negar que el Cacique esté en una crisis financiera.

En conversación con DaleAlbo, el director de Blanco y Negro como representante del CSyD, Eduardo Ugarte, manifestó que “tengo que aclarar que eso que se afirma ahí no es efectivo. De partida, se nos atribuye una conversación respecto al gasto del Centenario y nosotros llegamos a fines de abril y la primera reunión que tuvimos fue en mayo para elegir a la presidencia de Blanco y Negro, y antes de esa fecha nunca hemos discutido un presupuesto para gastos del Centenario, ni para hacer gastos, ni para aumentarlos, los que ya estaban aprobados”.

“Lo que hemos recibido, mes a mes, información respecto de en cuánto va la cuenta de gastos del Centenario, pero nunca hemos discutido, ni menos aún, eso sí que ya es como demasiada invención, un préstamo para financiar gastos del centenario”, agregó.

“Bache económico” normal en Blanco y Negro

Ugarte complementó que “nada de eso ha sido discutido desde que yo estoy ahí. En consecuencia, esa conversación en la que se nos pone a mí y a Edison Marchant, no es efectiva. No sé cómo se construyó, ni cómo llegaron a apuntar esas frases, pero te reitero, eso no es así”.

“Una crítica a esta nota de El Mercurio… las cosas que se discuten en el directorio Blanco y Negro son reservadas. Esto es una sociedad anónima abierta y los directores que estamos ahí tenemos deberes de reserva respecto a las cosas que discutimos y especialmente respecto de la situación financiera de la compañía”, expone el directivo.

Eduardo Ugarte afirma que “ustedes entenderán que como en toda compañía, toda empresa pasa realmente por baches económicos y después los recupera y es el día a día. Entonces uno no puede estar todo el tiempo dándole al público explicaciones respecto a lo que va pasando mes a mes, ya que al mes siguiente se puede revertir. Por eso las sociedades como Blanco y Negro tienen información pública, que son los estados financieros adoptados que se publican año a año, y hay una ficha de información a la Comisión de Mercados Financiero, que se llama FECU, que se envía dos o tres veces al año. El resto de las discusiones que hay en el directorio no deben ser públicas”.

Por último, y consultado por un año en que Colo Colo sufrió económicamente con los castigos y multas de la Conmebol por el fatal duelo contra Fortaleza, declaró que “siempre hay discusiones respecto de la forma de financiar Blanco y Negro. Como todos saben o deberán saber, no tiene acceso al crédito bancario, los bancos no le prestan plata a Blanco y Negro. Por lo tanto, tiene otro tipo de financiamiento y esto de financiarse es más o menos usual como es en muchas empresas, porque los flujos son variables”.

“Además tienen que pensar otra cosa: este año ha sido un año especialmente complicado para Blanco y Negro, por lo que pasó a partir del partido con Fortaleza y la sanción que recibimos de Conmebol y luego de aforo en cinco partidos, de los cuales se han cumplido dos o tres sin público, y quedamos fuera además tempranamente de Copa Libertadores y de Sudamericana. Con lo que los ingresos que estaban más o menos presupuestados no llegaron. Entonces, claro, ha sido un año complejo en lo económico, yo creo que eso es Vox Populi”, sentenció Eduardo Ugarte.