Salió humo blanco de la ANFP para que la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se pueda disputar en el mes de septiembre, con el Estadio Santa Laura como escenario.

Hace unos días, desde Quilín informaron que llegaron a un acuerdo para que el domingo 14 de septiembre, a las 15:00 hrs, tanto albos como azules puedan resolver el primer partido de la presente temporada.

Una cita que ha mostrado varios avances. En las últimas horas tanto la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, la ANFP y la Municipalidad de Independencia tuvieron una reunión clave.

De hecho, entre las ideas que nacen de cara a la Supercopa postergada en varias ocasiones está una que tiene directa relación a la venta de las entradas que habrá a disposición.

El peculiar método que estudia la ANFP para las entradas de la Supercopa

A medida que pasan los días se conocen detalles de cómo la ANFP está organizando el partido entre Colo Colo y Universidad de Chile. Una de ellas es el aforo, pensado para 10 mil personas con presencia de ambas hinchadas.

Sin embargo, acá es donde aparece un peculiar método que analizan en Quilín para su venta. De acuerdo a ADN Radio, desde el organismo plantean una “venta dirigida”, que en resumidas cuentas, solo irá destinada a un grupo reducido.

¿Quiénes serían los “afortunados” que podrán acceder a esta hipotética venta? “Jugadores del fútbol joven, árbitros, dirigentes, cuerpos técnicos, gente de la ANFP y el INAF“, menciona la publicación de la emisora.

Esto en base a una base de datos que manejan en la ANFP y que contaría con el visto bueno tanto de la Municipalidad de Independencia como de Carabineros.

Por si fuera poco, tampoco se dispondrán de elementos de animación para los hinchas que lleguen, junto a medidas reforzadas de seguridad, con más de 260 guardias en tres anillos de seguridad, siendo la última con revisión biométrica.

Incluso, se plantea que, por ejemplo, el ingreso de los medios de comunicación sea cuatro horas antes del inicio pactado a las 15:00 hrs del 14 de septiembre.

Dudas que quedarán por resolver en los próximos días, cuando se afinen los últimos detalles para organizar la Supercopa pendiente entre Colo Colo y Universidad de Chile.

