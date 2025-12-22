ver también Mauricio Isla tiene una cena de despedida con compañeros de la UC: ＂Siempre tendrán un amigo＂

Dentro de la tarea que ya había asumido Deportes Puerto Montt en el mercado de fichajes, la plana mayor había confirmado la renovación de un volante surgido de la Universidad Católica que dio muchas muestras de su talento en La Liga 2D que el Velero se consagró campeón.

Se trata de Cristóbal Vargas, quien continuará en el estadio Chinquihue. En las últimas horas, los Delfines sorprendieron a sus hinchas con tres refuerzos de un soplido. Luego de eso, ratificaron el arribo de un lateral derecho de vasta experiencia.

El recoletano jugó con la camiseta de Deportes Antofagasta en la temporada que recién terminó. Pero también registra pasos por Deportes Copiapó, la Universidad Católica, A.C. Barnechea y Deportes Recoleta. Las referencias son para Byron Nieto, quien recibió la bienvenida este 22 de diciembre.

Byron Nieto en acción por la Universidad Católica ante Magallanes. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“Velocidad, desborde y proyección por la banda llegan al Chinquihue. Lateral intenso, de recorrido completo, sello reconocible de su juego. El rayo ya es parte del Velero”, fue la carta de presentación del actual campeón de La Liga 2D para recibir esta incorporación al plantel adiestrado por Emiliano Astorga.

Deportes Puerto Montt sabía que había tareas pendientes en el mercado y las hizo con un ex hombre de Universidad Católica, donde disputó 27 partidos en una estadía que duró toda la campaña 2023. El arribo de Byron Nieto sirve para reemplazar a un puntal del título en La Liga 2D.

Se trata de Martín Ormeño, marcador de punta por el sector derecho que tiene casi sellado su fichaje en la Unión Española, que espera durar lo menos posible en la Primera B y amarró al hijo de un histórico de Colo Colo para su plantel 2026. También al defensor Víctor González Chang.

Hay más novedades en los Delfines, como la renovación del golero Luis Ureta y del defensor central Francisco Calisto. También la del extremo venezolano Reiner Castro, un bastión ofensivo en la recta final de la campaña. Y también contarán con el experimentado goleador Luciano Vázquez, otro que puso la firma y confirmó la permanencia. Maxi Riveros también dirá presente.

Así terminó Deportes Puerto Montt en la tabla de la Liga 2D de 2025

Deportes Puerto Montt se consagró campeón en la Segunda División Profesional de 2025.

Captura Campeonato Chileno.

