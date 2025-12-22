Universidad de Chile ha encabezado una intensa búsqueda de entrenador para reemplazar a Gustavo Álvarez. Una de las cartas que más interesaba era Martín Anselmi, pero este tiene otros planes.

El Romántico Viajero se vio sacudido por la intención de Álvarez de no seguir en el club. Mientras negocian con el argentino para rescindir el contrato, también están en el mercado para encontrar a un nuevo director técnico que los dirija en el 2026.

Anselmi va a Botafogo

La teleserie por el entrenador de Universidad de Chile se ha extendido más de lo esperado. Primero que todo, todavía no se concreta la salida de Gustavo Álvarez. Además, las negociaciones en paralelo con los diversos candidatos no han llegado a buen puerto.

Uno de los nombres que más seducía en el CDA, era el de Marín Anselmi. El argentino que pasó por Unión La Calera, Cruz Azul y Porto, llamaba mucho la atención por su impecable currículum. Claro que el entrenador al parecer no estaba muy interesado en regresar a Chile.

Si bien se especuló con que Anselmi no quería volver a Sudamérica, tiene todo muy avanzado para firmar por Botafogo. El Fogao es uno de los clubes más poderosos de Brasil y desde lo deportivo y económico, es difícil hacerles sombra.

Según indica César Luis Merlo, argentino experto en materias de mercado, es que Martín Anselmi y Botafogo tienen un principio de acuerdo. De no suceder algo extraño, el ex DT de los Cementeros arribará al equipo carioca para la temporada 2026, cerrando cualquier opción de llegar a Universidad de Chile.

Ahora el principal nombre que suena en el CDA es Francisco Meneghini. Paqui no renovó su contrato con O’Higgins y ahora está libre para escuchar ofertas, donde la U podría tomar el teléfono y contactarlo. Ya trabajó con Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece en La Cisterna.