Universidad de Chile tiene altas expectativas para el 2026. La salida de Gustavo Álvarez complicó el cierre de la temporada pasada, pero la llegada de Francisco Meneghini, sumado a los grandes refuerzos traídos, generan hambre en el hincha azul.

Pese a ello, no será fácil el comienzo de año. O, por lo menos, es lo que se puede prever, considerando el resultado del partido amistoso disputado ante Universitario de Deportes en la Noche Crema.

La U cayó apabullada en Perú y sonaron las alarmas. Pese a ello, lo deportivo no es lo único que preocupa en la escuadra laica. También está otro tema que rodea al equipo y que tiene mucho más que ver con los más fieles del elenco azul: sus hinchas.

Exorbitantes precios

Este viernes 30 de enero, a las 20.00 horas, Universidad de Chile tendrá su debut oficial en la Liga de Primera 2026. Será ante Audax Italiano, en el Estadio Nacional. Una buena ocasión para crear un ambiente de fiesta.

No obstante, hay una problemática importante que podría impedir el apoyo masivo del hincha azul: el valor de las entradas de 15 mil pesos. Algo que muchos se dieron el tiempo de opinar. Uno de ellos, el Loco Peric.

“Son falta de respeto con sus hinchas. Una incapacidad de entender dónde estás parados. El hincha de la U no va solo jamás, va con la familia (…) Les importa muy poco su gente“, opinó al respecto Nicolás Peric en Pauta de Juego.

Malas noticias para la U

Además del precio de las entradas, la U anunció un severo castigo para el duelo ante los tanos. “El Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicó un castigo a una fracción de la parcialidad de Universidad de Chile por los hechos ocurridos en el partido contra Coquimbo Unido, el 2 de diciembre pasado, en el Estadio Santa Laura”, reportó el club.

Serán 3.327 los espectadores que no podrán ir a alentar al partido del próximo viernes 30 de enero contra Audax Italiano por las interrupciones del duelo y la individualización de los culpables.

