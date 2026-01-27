Es tendencia:
Universidad de Chile

Mano dura en la U: Aplican derecho de admisión a hinchas tras caos ante Coquimbo

Desde Azul Azul se identificó mediante reconocimiento facial a los responsables por los desmanes en Santa Laura, y se suma al castigo que impuso el Tribunal de Disciplina.

Por Alfonso Zúñiga

Hinchas de la U reciben derecho de admisión por incidentes ante Coquimbo.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTHinchas de la U reciben derecho de admisión por incidentes ante Coquimbo.

A comienzos de la presente semana, el Tribunal de Disciplina de la ANFP informó que un grupo de 3.327 hinchas de Universidad de Chile prohibiéndoles su ingreso al Estadio Nacional para el duelo de este viernes ante Audax Italiano.

Lo anterior, a raíz de los incidentes que se provocaron en el Estadio Santa Laura durante el último juego como local de la temporada 2025 ante Coquimbo Unido. Pero no es la única medida que ataca a quienes cometieron estos hechos.

Radio Cooperativa informó que la U, a través de la concesionaria Azul Azul, que a un grupo reducido de fanáticos involucrados en estos incidentes, se les aplicó el artículo 102 de la Ley 19.327 de Estadio Seguro, es decir, les impuso “derecho de admisión“.

U de Chile impone derecho de admisión a barristas

El medio de comunicación detalló que fueron 15 los seguidores a los que la concesionaria dictaminó esta medida, acusándolos de “instalar lienzos no autorizados, lanzan fuegos de artificio, encender bengalas y provocar actos de violencia“.

La información agrega que la U de Chile logró identificar a estos hinchas mediante la tecnología de reconocimiento facial. En una sanción que corre por un carril distinto al castigo impuesto por el Tribunal de Disciplina de forma masiva.

Más de 3 mil hinchas de la U de Chile castigados por incidentes (Photosport)

Más de 3 mil hinchas de la U de Chile castigados por incidentes (Photosport)

Anuncian “compensación” a hinchas azules

Sin embargo, no todo son sanciones para los fanáticos de la U, y es que mediante un comunicado oficial, Azul Azul informó que de los más tres mil hinchas que no podrán entrar ante Coquimbo, una porción de ellos recibirá una “compensación“.

“Los 1.705 abonados incluidos dentro de la sanción podrán optar por una entrada para el primer partido de Universidad de Chile en la Copa de la Liga, o bien solicitar la devolución proporcional del valor correspondiente a una entrada, calculada sobre las 15 fechas que contempla el abono anual”, informó el club.

