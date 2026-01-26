Universidad de Chile vivirá su debut en la Liga de Primera ante Audax Italiano como local. Los Azules lanzaron las entradas, donde los precios generan un duro golpe al bolsillo del hincha.

El Romántico Viajero vivió duros años jugando fuera de Santiago mientras el Estadio Nacional estaba en remodelación, por lo que desde su regreso los fanáticos se han volcado a sus tribunas. De hecho, han sido el equipo más convocante en las últimas dos temporadas.

Cuesta ver a U. de Chile

Hace algunas semanas ya produjo bastante polémica que Universidad de Chile sufriera una fuerte alza en los precios de los abonos para el 2026. Ver al Romántico Viajero todo el año en galería tiene un costo de 200 mil pesos, siendo el más caro en Chile considerando que incluye menos partidos que Colo Colo y Universidad Católica, por ejemplo.

Ahora, en la previa al partido ante Audax Italiano, desde el Bulla publicaron los precios de las entradas y la tendencia de los abonos sigue, ya que nuevamente el bolsillo de los hinchas se ve afectado por el alto valor que costará ver al equipo de sus amores.

ver también Es promesa de la U, firmó recién su primer contrato y aparece como el gran fichaje tapado en Primera B

La galería que durante el 2025 costaba 12 mil pesos para partidos del fútbol chileno, ahora pasará a valer 15 mil pesos. Un precio que ya genera polémica entre los seguidores azules y más si se compara con lo que sucede en su clásico rival.

Colo Colo anunció que congelarían los precios para este 2026 como reconocimiento a sus hinchas y que mantendrían los valores del 2025. Es decir, a 9 mil pesos la galería en partidos de baja convocatoria y 15 mil en los de alta. Por ejemplo, mientras ir a Cordillera en el Monumental saldrá 16 mil pesos a un duelo de la primera categoría, en U. de Chile ir a Andes costará 25 mil.

Publicidad

Publicidad

U. de Chile es el equipo que más hinchas ha llevado en los últimos dos años. Imagen: Photosport

El Romántico Viajero se posiciona como el club con las entradas más caras del fútbol chileno. Un registro que no enorgullece para nada a sus hinchas y que nuevamente genera un fuerte descontento ante su ya criticada dirigencia.