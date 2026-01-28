Si bien parecía que Universidad de Chile le bajaba la cortina al mercado, una situación se presentó y los podría hacer cambiar de opinión: Gastón Pereiro asoma en el CDA.

El Romántico Viajero tiene por ahora los fichajes de Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, pero también está muy cerca de arribar Marcelo Morales. Claro que todavía podrían tener a un refuerzo más para Francisco Meneghini.

Pereiro podría arribar a U. de Chile

Universidad de Chile no dejó una buena imagen en su estreno en la temporada y fue goleado por Universitario por 3-0 en Lima, en su primer y último duelo amistoso. Este encuentro dejó una sensación amarga en el Bulla, lo que haría pensar en sumar más jugadores.

ver también ¡No es ni Sampaoli, ni Marcelo Bielsa! Paqui Meneghini elige al mejor DT del mundo

Marcelo Morales está a detalles de ser el quinto refuerzo del León y competir por la zona de lateral izquierdo con Felipe Salomoni. De hecho, el Chelo ya está en Chile y arribará a préstamo por un año desde New York Red Bulls, aunque podría no ser el último fichaje.

De acuerdo a Bolavip, a Universidad de Chile fue ofrecido un jugador de bastante jerarquía: Gastón Pereiro, ex seleccionado uruguayo con pasado en clubes como Nacional, PSV y Genoa, entre otros. Puede jugar como volante ofensivo y extremo.

A los Azules todavía les queda un cupo de extranjero, ya que Bianneider Tamayo no utiliza uno de ellos por venir del fútbol joven. Pereiro jugó durante la última temporada en el Bari de la Serie B de Italia, donde disputó 12 partidos y anotó 1 gol antes de rescindir su contrato.

Publicidad

Publicidad

Gastón Pereiro vivió su mejor etapa en PSV, donde jugó 155 partidos y anotó 49 goles. Imagen: Getty

Universidad de Chile se concentra en el partido ante Audax Italiano en lo que será su debut en la Liga de Primera este 2026, este viernes 30 de enero. La dirigencia del club y Francisco Meneghini tendrán la palabra final sobre la llegada o no de Gastón Pereiro.