El fútbol chileno vivirá un nuevo ciclo a partir de noviembre con las elecciones en la ANFP. Tras seis años en el poder, el mandato de Pablo Milad como timonel del balompie criollo está por llegar a su final.

Con esta panorama ya son varios los dirigentes que están comenzando a sonar como posibles opciones para reemplazar al curicano.

Uno de ellos es César Villegas, actual presidente de Deportes Limache, quien en charla con ADN Radio no escondió sus intenciones de llegar al sillón presidencial ubicado en Avenida Quilín 5635.

ver también Presidente de Limache amenaza a las autoridades por el partido vs Colo Colo: “Jugaremos a puertas cerradas”

¿De Limache a la presidencia de la ANFP?

El dirigente Tomatero aseguró al mencionado medio que “la verdad es que se me han acercado varios presidentes de clubes para darme el apoyo. Me han dicho que les gustaría una cara nueva, como la gestión que estoy haciendo yo con Deportes Limache.

“Como hemos hecho sustentable y sostenible un club en estos diez años es llamativo”, agregó Villegas.

César Villegas no escondió sus aspiraciones de llegar a la presidencia de la ANFP. | Foto: Archivo.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, también trajo a colación una encuesta realizada en el programa PicadoTV Chile, donde lideró las preferencias. “El otro día salió una encuesta, donde el ‘Presidente del Pueblo’ como me llaman, saco un 53% siendo el único candidato de provincia”, afirmó.

ver también Limache confirma el futuro de Daniel Castro: no llega a Colo Colo y mira al extranjero

“Somos un club pequeño, pero se está demostrando que con gestión, humildad y trabajo se pueden lograr las cosas”, concluyó Villegas.