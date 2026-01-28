Es tendencia:
Presidente de Limache amenaza a las autoridades por el partido vs Colo Colo: “Jugaremos a puertas cerradas”

El presidente del Tomate Mecánico, César Villegas, quiere sí o sí autorización a recibir público visitante en el estadio Elías Figueroa Brander. Y tensó la cuerda al máximo.

Por Jorge Rubio

El presidente de Limache quiere llegar hasta una medida extrema para recibir hinchas locales y visitantes.
El partido entre Deportes Limache y Colo Colo pasó a ser un gran problema en la primera fecha de la Liga de Primera 2026. Así al menos se da a entender por las constantes peticiones públicas del presidente del Tomate Mecánico para recibir hinchas locales y visitantes.

Aquel duelo se disputará en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y, por el momento, sólo está aprobado el ingreso de fanáticos locales. Una situación que perjudica las posibles ganancias del elenco limachino. En ese contexto, César Villegas tensó la cuerda al punto de lanzar una amenaza.

“Hasta el momento no hemos tenido novedades con respecto a la solicitud para jugar el día sábado con público local y visitante. Hago un llamado a las autoridades regionales y nacionales para que autoricen esta fiesta deportiva”, introdujo Villegas en un video que difundió a través de sus redes sociales.

César Villegas quiere recibir hinchas de Colo Colo en la fecha 1. (Foto: Captura TNT Sports).

Agregó que “no sólo en Santiago se pueden realizar espectáculos deportivos con 40 o 50 mil personas. El estadio Elías Figueroa es para 23 mil. Estamos pidiendo un aforo de 15 mil con todas las medidas y aun así mejorarlas. Les pido por favor que no matemos el fútbol, es del pueblo y se juega dentro de la cancha”.

Una suerte de ruego para tener a la hinchada de Deportes Limache y la de Colo Colo. Pero con un requisito ineludible que tiene pinta de medida de presión por parte de Villegas. “Seguiremos insistiendo”, manifestó el dirigente del último vicecampeón de la Copa Chile.

Presidente de Limache amenaza con jugar ante Colo Colo a puertas cerradas

El interés del presidente de Deportes Limache por tener hinchas de Colo Colo en el reducto de Valparaíso se ha hecho notar con insistencia. “En caso de que esta medida sea denegada vamos a jugar a puertas cerradas”, manifestó César Villegas.

Una declaración de principios cuya razón de ser se apresuró en explicar. “Será una medida que los hinchas de mi club pagarán las consecuencias de las malas decisiones que se están tomando”, sentenció Villegas, quien espera conseguir la venia de las autoridades para albergar el encuentro con ambas fanaticadas.

Por lo pronto, el pitazo inicial está fijado para el sábado 31 de enero a las 12 horas del mediodía en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Un duelo en el que Colo Colo no podrá contar con el defensor uruguayo Javier Méndez, suspendido por un castigo que acarrea desde Peñarol.

