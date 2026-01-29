Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

¡A La Moneda! Limache se juega su última carta para el polémico estreno ante Colo Colo

Los tomateros siguen pujando por la hinchada visitante en el partido en que recibirán a los albos. Presidente tomatero alzó la voz.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Polémica por determinación contra hinchas albos.
© Archivo / Photosport.Polémica por determinación contra hinchas albos.

Pese a que aún no inicia el torneo, la Liga de Primera tiene su primera gran polémica en materia de su primer duelo. Es que para el partido de Limache ante Colo Colo, el público es el punto de conflicto entre locales y autoridades.

Con miras al duelo de este sábado a mediodía en el Estadio Elías Figueroa Brander, el partido hasta ahora fue autorizado solo para tener hinchas locales. El propio presidente tomatero reclamó en sus redes sociales y exigió hinchas albos.

“El estadio Elías Figueroa es para 23 mil. Estamos pidiendo un aforo de 15 mil con todas las medidas y aun así mejorarlas. Les pido por favor que no matemos el fútbol, es del pueblo y se juega dentro de la cancha”, pidió.

La inesperada movida de Limache ante Colo Colo

Deportes Limache sigue pujando para poder tener hinchada visitante de Colo Colo en el debut de ambos por la Liga de Primera. El presidente César Villegas dio que hablar con otra decisión este jueves.

César Villegas, presidente de Limache.

César Villegas, presidente de Limache.

“El club Deportes Limache pidió al Ministerio del Interior autorizar público visitante para el partido ante Colo-Colo por la primera fecha de la Liga de Primera”, reportó el periodista de UCV Radio, Nicolás Ríos.

Publicidad

Siguiendo con la información de la citada fuente, la movida tomatera busca doblarle la mano a las autoridades por solo autorizar fanaticada local en Valparaíso. Por ello, acudieron directamente a La Moneda.

¿A última hora a Colo Colo? Presidente de Limache cuenta la firme sobre el futuro de Daniel Castro

ver también

¿A última hora a Colo Colo? Presidente de Limache cuenta la firme sobre el futuro de Daniel Castro

A través de una carta, su presidente César Villegas solicitó la intervención del ministro Álvaro Elizalde, asegurando que existen condiciones de seguridad para recibir hinchada visitante en Valparaíso”, cerró el comunicador.

Lee también
¿A última hora a Colo Colo? Limache cuenta la firme sobre Popin Castro
Colo Colo

¿A última hora a Colo Colo? Limache cuenta la firme sobre Popin Castro

El dirigente que sueña con ser presidente de la ANFP en noviembre
Chile

El dirigente que sueña con ser presidente de la ANFP en noviembre

La firme amenaza que pone en peligro el Limache vs. Colo Colo
Colo Colo

La firme amenaza que pone en peligro el Limache vs. Colo Colo

Sin Real Madrid: Los principales candidatos a ganar la Champions
ChampionsLeague

Sin Real Madrid: Los principales candidatos a ganar la Champions

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo