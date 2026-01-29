¡A La Moneda! Limache se juega su última carta para el polémico estreno ante Colo Colo

Pese a que aún no inicia el torneo, la Liga de Primera tiene su primera gran polémica en materia de su primer duelo. Es que para el partido de Limache ante Colo Colo, el público es el punto de conflicto entre locales y autoridades.

Con miras al duelo de este sábado a mediodía en el Estadio Elías Figueroa Brander, el partido hasta ahora fue autorizado solo para tener hinchas locales. El propio presidente tomatero reclamó en sus redes sociales y exigió hinchas albos.

“El estadio Elías Figueroa es para 23 mil. Estamos pidiendo un aforo de 15 mil con todas las medidas y aun así mejorarlas. Les pido por favor que no matemos el fútbol, es del pueblo y se juega dentro de la cancha”, pidió.

La inesperada movida de Limache ante Colo Colo

Deportes Limache sigue pujando para poder tener hinchada visitante de Colo Colo en el debut de ambos por la Liga de Primera. El presidente César Villegas dio que hablar con otra decisión este jueves.

César Villegas, presidente de Limache.

“El club Deportes Limache pidió al Ministerio del Interior autorizar público visitante para el partido ante Colo-Colo por la primera fecha de la Liga de Primera”, reportó el periodista de UCV Radio, Nicolás Ríos.

Siguiendo con la información de la citada fuente, la movida tomatera busca doblarle la mano a las autoridades por solo autorizar fanaticada local en Valparaíso. Por ello, acudieron directamente a La Moneda.

“A través de una carta, su presidente César Villegas solicitó la intervención del ministro Álvaro Elizalde, asegurando que existen condiciones de seguridad para recibir hinchada visitante en Valparaíso”, cerró el comunicador.