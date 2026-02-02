En Deportes Limache siguen felices por lo que fue debut perfecto en esta Liga de Primera 2026. El cuadro tomatero le pasó por arriba a Colo Colo al vencer por 3-1 en Valparaíso, dando una nueva muestra de la tremenda supremacía que tienen como club sobre los albos.

Una de las buenas figuras que brilló en este compromiso fue Joaquín Montecinos, flamante fichaje del equipo dirigido por Víctor Rivero en este mercado tras dejar O’Higgins hace unos meses.

El atacante se mostró feliz por este buen inicio limachino de la temporada, sobre todo porque se trató ante un equipo con el fue vinculado hace algún tiempo. Es más, el propio Montecinos tuvo duras palabras para el Cacique por lo mismo.

“Si Colo Colo me quería, tenía que ser inmediato”

En conversación con ADN Radio el jugador de 30 años aseguró que “si Colo Colo me quería, tenía que ser inmediato. Yo no iba a esperar a que se diera el fichaje. Muchas veces uno espera por querer estar en un equipo”

“Al final tomé la decisión de no esperar a nadie y me fui a un lugar donde me quieren de verdad”, agregó el atacante.

Joaquín Montecinos fue una de las buenas figura de Limache en el triunfo sobre Colo Colo. | Foto: Deportes Limache.

Sobre lo fue el triunfo sobre los albos, Joaco afirmó que “la idea era comenzar bien el torneo y qué mejor que empezar ganando ante un gran equipo como lo es Colo Colo. Es más fácil decir que ellos anduvieron mal a que Limache anduvo bien, pero esto al final fue trabajo de nosotros”.

“Tenemos que repetir esta actuación en todos los partidos, tratar de bloquear al rival y ser punzantes en los momentos precisos. Esto es un trabajo constante”, concluyó.

El próximo partido de Deportes Limache

Los tomateros volverán a la acción para enfrentar a Ñublense este domingo 8 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

