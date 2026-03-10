Un nuevo renacer enfrenta Esteban Pavez en su carrera profesional. El volante nacional ahora es pieza clave en el esquema de Pablo Guede y con Alianza Lima se ubican como punteros absolutos en la competencia peruana.

El cuadro de los íntimos superó por 3-1 a Melgar y se afianzó en la parte alta de la Liga 1 Max. Por lo que se recupera tras la temprana eliminación en la Copa Libertadores ante 2 de Mayo. Momento que reconoció Pavez en su nuevo club.

“Este triunfo ha sido muy importante y lo pudimos sacar adelante porque tenemos un gran equipo, pero hay que ir paso a paso“, expresó el “Huesi” post partido.

Esteban Pavez vive su revancha personal luego de su abrupta salida de Colo Colo. El volante no logró convencer a Fernando Ortiz y, pese a sumar minutos en la pretemporada, tuvo que salir y Alianza Lima ahora lo recibe con los brazos más que abiertos.

Pavez retornó a las canchas y ahora es fijo en el esquema de Guede en Alianza Lima

Por lo mismo, ahora se ilusiona con hacer historia en el país vecino. “Este equipo se merece muchas cosas y la verdad que estos tres puntos son muy importantes para nosotros“, recalcó Pavez que tras superar la lesión en su rodilla izquierda, ahora acumula los últimos tres partidos de titular.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Tras seis fechas, el cuadro íntimo es líder de la Liga 1 en Perú. Alianza Lima tiene 16 unidades y tiene dos más que Chankas CYC que es el único escolta. Ahora el calendario indica que deben visitar a Deportivo Garcilaso el sábado 14 de marzo a más de 3.400 metros de altura. Luego serán locales el 21/3 ante Juan Pablo II College.

