Colo Colo

Guarello lanza inesperada defensa contra criticado refuerzo de Colo Colo: “También se contagia”

El periodista analizó lo que fue el pésimo debut de los albos en la Liga de Primera 2026 al caer por 3-1 ante Deportes Limache.

Por Patricio Echagüe

El Cacique tuvo rendimientos bajísimos ante Limache.
El Cacique tuvo rendimientos bajísimos ante Limache.

En Colo Colo sigue discutiéndose lo que fue su paupérrimo debut en la Liga de Primera 2026. Los dirigidos por Fernando Ortiz cayeron por un rotundo 3-1 ante Deportes Limache, resultado que instala un mar de dudas en torno al trabajo del DT en el corto plazo.

Lamentablemente para el Cacique hubo rendimientos individuales bajísimos, sobre todo en los llamados refuerzos que se supone llegaron al club para elevar el nivel en este mercado de fichajes.

Uno de ellos fue Matías Fernández Cordero, quien fue un pasadizo por su banda al tener nula presencia en la defensa. Sin embargo, el ex Independiente del Valle recibió una inesperada defensa tras su rendimiento.

La defensa que recibió Matías Fernández Cordero

El encargado de esto fue el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que “es muy prematuro decir que Fernández es malo. También se contagia”.

Llegas a un equipo que no está bien armado, donde todo es inseguridad, donde cuatro días antes del debut echan dos jugadores por razones personales o cosas que no son técnicas”, agregó.

Matías Fernández Cordero tuvo un muy mal partido en defensa en el debut de Colo Colo ante Limache.

Matías Fernández Cordero tuvo un muy mal partido en defensa en el debut de Colo Colo ante Limache. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Guarello sostuvo que “entonces encuentras un despelote. Nadie está muy seguro, viene de una campaña mala, el equipo no hizo una buena pretemporada, todo es inseguridad. El entrenador siempre está con las maletas en la puerta”.

Para cerrar, el comunicador afirmó que “evidentemente, más allá de las capacidades que tiene Matías Fernández, tampoco llega a un equipo que es llegar y encajar. Llega a un Colo Colo que es un desorden”.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán a la acción ante Everton este sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.

