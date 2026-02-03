En un fútbol chileno donde el desarrollo del fútbol formativo ha quedado en un segundo plano dentro de las prioridades de los clubes profesionales, FA CUP Chile se ha ido posicionando como una propuesta que busca sostener espacios y oportunidades para niños y jóvenes que transitan sus primeras etapas en el juego. La temporada recientemente finalizado dejó señales claras en esa dirección.

Durante 2025, FA CUP Chile desarrolló un circuito de torneos formativos en ciudades como La Serena, Viña del Mar, Santiago, Pucón y Villarrica, consolidando su trabajo en regiones como Coquimbo, Valparaíso y La Araucanía.

A estos eventos se sumaron también torneos de un día, que permitieron mantener una programación activa durante el año y ampliar el alcance del proyecto a nuevas academias y escuelas de fútbol.

Gran cantidad de niños en el torneo

A la actividad del circuito nacional se agregó el desarrollo de ligas domésticas en la capital, estructuradas en formatos de apertura y clausura, destinadas a equipos y academias de la Región Metropolitana y sectores aledaños.

Este modelo entregó continuidad competitiva y reforzó la idea de un espacio permanente para el fútbol formativo más allá de los torneos organizados por la Asociasión Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

En fin, la última temporada de FA CUP Chile contó con la participación de 634 equipos (186 escuelas), y convocó a 8.242 niños y niñas en sus distintas competencias.

Como sello del proyecto, todos los jugadores recibieron su medalla, independientemente de los resultados , reforzando una mirada formativa centrada en la experiencia y el proceso.

Con el año deportivo ya cerrado, FA CUP Chile asume el compromiso de seguir fortaleciendo y expandiendo este circuito formativo, entendiendo su rol como un espacio de posibilidades para niños y jóvenes, en un contexto donde el fútbol base continúa siendo una de las áreas más desatendidas del desarrollo futbolístico nacional.

