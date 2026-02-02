Un comienzo terrorífico tuvo Colo Colo en la Liga de Primera 2026. El cuadro dirigido por Fernando Ortiz cayó estrepitosamente ante Deportes Limache, su bestia negra, en un partido que recordó lo acontecido el año pasado.

Una caída que empieza a hacer notar las voces de desagrado dentro del propio club, debido a que Fernando Ortiz sigue sin demostrar su valía en la banca del elenco popular. Varios le ponen una fecha de vencimiento próxima.

Pero, más allá de las evaluaciones nacidas de la opinión y el gusto, también se puede hacer un pequeño zoom en las razones del mal rendimiento del Tano. Fue Juan Cristóbal Guarello el que analizó este punto.

Las razones del mal rendimiento de Fernando Ortiz

Fue Juan Cristóbal Guarello el que soltó una de las claves en el análisis del mal momento de Colo Colo. Para el periodista, hay un hecho clave que estaría creando un espacio enorme entre el plantel y el DT.

“Hay muchos jugadores que están disconformes con Fernando Ortiz, porque da muy pocas indicaciones y simplemente se entrega al partido. Si ustedes lo ven en la banca, es un técnico resignado“, explicó JCG en La Hora de King Kong.

“Ortiz no parece tener muchas respuestas y la forma en que gestiona los partidos parece decir eso”, cerró Juan Cristóbal Guarello, quien no ve un futuro muy glorioso para el actual técnico del Cacique.

Fernando Ortiz no le encuentra la vuelta al plantel | Photosport

¿Cómo quedó Colo Colo en la tabla de posiciones tras la derrota ante Deportes Limache?