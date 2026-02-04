Una sorprendente noticia se dio a conocer en las últimas horas, pues Marcelo Ríos puede volver al deporte. Pero cambiaría la raqueta por unos guantes de boxeo.

Según la información entregada por el afamado periodista Sergio Marabolí en el programa Sígueme, de TV+, la idea es que el Chino pelee contra el famoso actor Gonzalo Valenzuela, más conocido como el Manguera.

De hecho la idea habría nacido del galán de teleseries, que se acercó a los dueños del Teatro Caupolicán, los hermanos Aravena, para impulsar este evento.

Ríos puede pelear contra Manguera Valenzuela

Ríos y Valenzuela se llevarían “jugoso monto”

Quien sería el intermediario para que se concrete esta velada sería el ex boxeador Carlos Cruzat, quien hace mucho tiempo trabaja como productor de eventos de esta envergadura.

En el diario La Hora, de la cual Marabolí es director, añaden que para llevar a cabo esta presentación se solicitó un “jugoso monto” para ambos con la idea de que se pueda concretar la pelea.

Añaden que ambos se conocen hace mucho tiempo, lo que facilitaría la pelea. “Ríos y Valenzuela mantienen una buena relación, pues el tenista ex número 1 del mundo sostuvo una relación sentimental en el pasado con la hermana del actor”, señalan.

Ríos habitualmente es asiduo al gimnasio, aunque nunca se le ha visto una faceta como boxeador. Distinto es el caso del actor, quien practica artes marciales mixtas.

El Chino Ríos en las últimas horas había hecho noticia por su situación sentimental con Tamara, hija de Patricio Cornejo. Ahora quiere llevar su vida hacia otro camino.

