Pasan los años, y también las polémicas, pero la figura de Marcelo Ríos en el tenis sigue siendo admirada. Y es que el ex N°1 del mundo dejó una huella enorme en el deporte.

El último en reconocer la figura del extenista chileno fue el actor argentino Ricardo Darín, conocido por sus roles en El Secreto de sus ojos, Relatos Salvajes y, más recientemente, El Eternauta.

El destacado artista trasandino evaluó a varios tenistas históricos y llegó hasta la figura de Marcelo Ríos. “Qué pedazo de jugador, qué talento… Es un crack total”, fueron las palabras del actor.

Por otra parte, mencionó que Roger Federer es “la belleza, el estilo y el buen gusto aplicado al tenis”.

Ricardo Darín: su amor por el tenis y los elogios a Marcelo Ríos

En el caso de Rafael Nadal, mencionó que “es una leyenda, tiene 14 Roland Garros, no se puede agregar nada más”.

Ricardo Darín tampoco quiso ser menos con Novak Djokovic. “Es un fenómeno, pero no estamos en condiciones de analizarlo todavía porque puede pasar cualquier cosa con Nole”, analizó.

Publicidad