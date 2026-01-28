Es tendencia:
Australian Open

La reacción de Jannik Sinner tras la suerte de Novak Djokovic en Australia: “Estaba durmiendo”

El italiano habló de lo sucedido con su próximo rival en el Grand Slam oceánico, que ganó por la lesión de Lorenzo Musetti.

Por Carlos Silva Rojas

Jannik Sinner clasificó a semifinales del Australian Open.
Una jornada más que tranquila tuvo el italiano Jannik Sinner (2°), quien no tuvo problemas ante el estadounidense Ben Shelton (7°) y se clasificó a las semifinales del Australian Open.

El ex número 1 del mundo no tuvo problemas para vencer al zurdo en el cemento de Melbourne, a quien batió por un claro 6-3, 6-4 y 6-4, en dos horas y 25 minutos de partido.

Sinner se medirá en semifinales con Novak Djokovic (4°), quien tuvo mucha suerte y ganó por retiro al italiano Lorenzo Musetti, quien tenía una ventaja de dos sets a cero contra el servio cuando tuvo que dejar de jugar por una lesión.

Jannik Sinner no vio el partido de Djokovic con Musetti

Tras acceder a la ronda de los cuatro mejores habló el italiano, quien fue consultado por el comentado triunfo que tuvo Nole ante su compatriota y sorprendió con su respuesta.

Estaba durmiendo. Yo tengo que seguir mis rutinas. Jugar con Novak en un Grand Slam es uno de los grandes retos que tenemos en el tenis. Novak es el jugador más profesional que tenemos en el vestuario. Siempre puedes aprender de él, de Carlos (Alcaraz) y de los grandes jugadores. La manera cómo se mueve, si no eres muy profesional no puedes hacerlo”, dijo Sinner.

Jannik Sinner va por la final de Australia. (Photo by Phil Walter/Getty Images)

Acerca del juego ante Nole indicó que “no me voy a poner una presión extra. De momento, estoy contento de estar en las semifinales”.

Las semifinales del Abierto de Australia están confirmadas y los cuatro candidatos luchan por el título. Carlos Alcaraz (1°) se medirá con Alexander Zverev (3°), mientras que Jannik Sinner (2°) jugará con Novak Djokovic (4°) por el paso a la final.

