Carlos Alcaraz reacciona a la polémica “ayuda” a Jannik Sinner en Australia: “Se tiene que hacer…”

El Australian Open, primer Grand Slam de la temporada, entró en su semana decisiva, es por ello que cada detalle es importante de cara a la lucha por el título.

El principal candidato al título, el número 1 del mundo Carlos Alcaraz, ya está instalado en cuartos de final, donde se medirá ante el crédito local Álex de Miñaur (6°).

Antes del partido contra el Gato, el español fue consultado sobre la gran polémica que protagonizó el italiano Jannik Sinner (2°), quien fue favorecido ante el estadounidense Eliot Spizzirri justo en su peor momento.

Alcaraz habla de Sinner y el calor extremo en Australia

Cuando Sinner estaba acalambrado y abajo en la cuenta ante Spizzirri, la organización del Australian Open decidió cerrar la pista central de Melbourne y detener el partido, por calor extremo, lo que a todas luces ayudó al italiano.

Acerca de esa polémica situación fue consultado Carlos Alcaraz tras su victoria ante Tommy Paul, y el español relativizó la situación.

“He visto que ha salido una regla nueva este año. No sé hasta qué punto la regla dice de parar en juegos pares o impares o si en ese juego se debió jugar o no. Yo ahí ya no me puedo meter, porque no sé exactamente lo que dice, pero obviamente, si es una regla nueva y está escrita así, al final se tiene que hacer lo que dicen las reglas, y en este caso, ha salido favorecido como él bien dijo, pero en otra situación le puede perjudicar“, dijo el murciano.

Luego, ahondó sobre los grandes problemas que tiene Jannik Sinner cuando juega con altas temperaturas, lo que a la larga puede ser favorable en una hipotética final con el español.

“Él es de una zona de montaña, de muchísimo frío. Yo soy de Murcia, de mucho calor. Las condiciones de más calor me benefician, eso no te lo voy a negar, pero al final, como él ya lleva mucho tiempo en el circuito y como vamos jugando mucho en verano, yo creo que también se ha adaptado. Aun así, podemos ver que todavía a veces le cuesta y eso es algo que yo en mi caso puedo aprovechar”, cerró.

