El principal candidato para quedarse con el título del Australian Open es el español Carlos Alcaraz (1° de la ATP), quien clasificó sin perder un set a la tercera ronda del primer Grand Slam del año.

El murciano tuvo que esforzarse este miércoles para doblegar al alemán Yannick Hanfmann (102°), a quien venció por 7-6 (4), 6-3 y 6-2, en el cemento caliente australiano.

Ahora, Alcaraz se verá las caras con el mayor “showman” del circuito ATP, debido a que se medirá con el francés Corentin Moutet (37°), quien no se achica y enciende el encuentro por el major oceánico.

ver también Bautista de la Peña deja en silencio a los haters, gana y logra récord en la ATP

Corentin Moutet no se achica y desafía a Carlos Alcaraz

Moutet, frecuente participante del Chile Open, declaró que no cambiará su estilo de juego para medirse con el número 1 del mundo el Melbourne.

“Lo que tengo claro es que necesitaré jugar a un gran nivel para tener opciones. No voy a cambiar absolutamente nada en mi estilo de juego por el hecho de enfrentarme a él. Si algo ha hecho que esté donde estoy, es mi personalidad como tenista, mi identidad“, dijo el galo.

“Saldré a la pista convencido de jugar como yo entiendo que debo hacerlo siempre y con muchas ganas de enfrentarme a él. Tengo curiosidad por saber de lo que soy capaz ante Carlos, estoy entusiasmado con este enfrentamiento”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Corentin Moutet se tiene fe ante Carlos Alcaraz. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

Por último, indicó que “me motiva mucho enfrentarme a los mejores del mundo. Sé que, en su cabeza, no tiene derecho a perder y eso será difícil de gestionar para él, así que tengo muchas ganas de ver qué sucede”.

Carlos Alcaraz y Corentin Moutet no registran partidos previos en el circuito ATP y buscarán meterse a la cuarta ronda del Australian Open.

Publicidad

Publicidad