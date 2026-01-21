El principal candidato para quedarse con el título del Australian Open es el español Carlos Alcaraz (1° de la ATP), quien clasificó sin perder un set a la tercera ronda del primer Grand Slam del año.
El murciano tuvo que esforzarse este miércoles para doblegar al alemán Yannick Hanfmann (102°), a quien venció por 7-6 (4), 6-3 y 6-2, en el cemento caliente australiano.
Ahora, Alcaraz se verá las caras con el mayor “showman” del circuito ATP, debido a que se medirá con el francés Corentin Moutet (37°), quien no se achica y enciende el encuentro por el major oceánico.
Corentin Moutet no se achica y desafía a Carlos Alcaraz
Moutet, frecuente participante del Chile Open, declaró que no cambiará su estilo de juego para medirse con el número 1 del mundo el Melbourne.
“Lo que tengo claro es que necesitaré jugar a un gran nivel para tener opciones. No voy a cambiar absolutamente nada en mi estilo de juego por el hecho de enfrentarme a él. Si algo ha hecho que esté donde estoy, es mi personalidad como tenista, mi identidad“, dijo el galo.
“Saldré a la pista convencido de jugar como yo entiendo que debo hacerlo siempre y con muchas ganas de enfrentarme a él. Tengo curiosidad por saber de lo que soy capaz ante Carlos, estoy entusiasmado con este enfrentamiento”, agregó.
Corentin Moutet se tiene fe ante Carlos Alcaraz. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)
Por último, indicó que “me motiva mucho enfrentarme a los mejores del mundo. Sé que, en su cabeza, no tiene derecho a perder y eso será difícil de gestionar para él, así que tengo muchas ganas de ver qué sucede”.
Carlos Alcaraz y Corentin Moutet no registran partidos previos en el circuito ATP y buscarán meterse a la cuarta ronda del Australian Open.
