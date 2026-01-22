El viejo Stan Wawrinka hace estallar al Australian Open con épica victoria: “Voy por una cerveza…”

Vieja es la ropa. Eso es lo que dice el histórico tenista Stan Wawrinka (139° de la ATP), que a sus 40 años logró una verdadera hazaña y un triunfazo en el Australian Open.

El suizo de 40 años demostró que sigue muy vigente y venció en la segunda ronda al francés Arthur Gea (198°) en un maratónico partido, donde el veterano venció por 4-6, 6-3, 3-6, 7-5 y 7-6 (10-3), en cuatro horas y 34 minutos de juego.

Wawrinka se emocionó tras el partido y mientras celebraba vio a un espectador con un brebaje de cebada en la mano, por lo que lanzó con fuerza “me voy por una cerveza, ¡me la merezco!“.

En dos días más el histórico escudero de Roger Federer volverá a la cancha en Melbourne, porque Stan Wawrinka se medirá con el estadounidense Taylor Fritz, un desafío mayor, pero todo puede pasar con el dueño del revés a una mano mágico.

Triunfo fácil de Novak Djokovic en Australia

Otro veterano logró un triunfo en el Abierto de Australia, porque Novak Djokovic (4°) avanzó sin problemas en el primer Grand Slam de la temporada.

El serbio no tuvo problemas para vencer al italiano Francesco Maestrelli (141°) y seguir vivo en el cemento de Oceanía, tras ganar por un claro 6-3, 6-2 y 6-2.

Ahora. Novak Djokovic va a tener un desafío más complejo, debido a que se va a medir con el neerlandés Botic Van De Zandschulp (75°), quien viene de eliminar al chino Juncheng Shang (318°).