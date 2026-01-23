Queda una semana para que cierre el mercado de pases y en la Liga de Primera se mueven con todo. Uno de los que dio que hablar en el mercado fue Enzo Roco, quien volvió desde Europa y busca su revancha en Chile.

El formado en U Católica estuvo sonando en el Claro Arena, pero le bajaron el pulgar rápidamente a un regreso. Por eso el defensa ahora se deja querer en el mercado y ya apareció un firme interesado.

Se trata de Everton. El equipo de Viña del Mar salió al mercado a buscar defensa tras sus amistosos, donde Ramiro González no convenció y necesitan otro experimentado para acompañar a Hugo Magallanes.

Así avanza Enzo Roco hacia Everton

Enzo Roco, ex seleccionado chileno, está muy cerca de ser nuevo jugador de Everton para la temporada 2026. El club campeón en 2008 del fútbol chileno ve con buenos ojos reforzar su defensa con el experimentado jugador.

Enzo Roco en su último club.

“La dirigencia de Everton tiene en carpeta el nombre de Enzo Roco como una de las principales opciones para fortalecer su línea defensiva. El zaguero de 33 años se encuentra sin club, luego de su paso por el Fatih Karagümrük de la Superliga de Turquía”, reportó el medio Quinta Tribuna.

En información que también confirmó Nación Oro y Cielo, la citada fuente apunta a que “el ex seleccionado nacional es evaluado de manera positiva por el cuerpo técnico ruletero, que valora su experiencia internacional y recorrido en el fútbol de alto nivel”.

“Lo perfilan como una alternativa atractiva para el plantel de cara a la próxima temporada“, cerró el medio. Ahora serán Javier Torrente y el Grupo Pachuca los que tendrán la última palabra para lograr la firma del jugador.