Los fanáticos del tenis tiene su mirada puesta en Oceanía, porque ya se hizo el sorteo del cuadro principal del Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada.

En la antesala al major que se juega en Melbourne habló el mejor deportista de todos los tiempos y uno de los reyes de Australia, Roger Federer, quien analizó lo que espera que pase en el torneo.

El ex número 1 del mundo dio una conferencia de prensa y le preguntaron por los máximos candidatos al título, el español Carlos Alcaraz (1°) y el italiano Jannik Sinner (2°), decantándose por uno.

Federer se identifica con el juego y personalidad de Carlos Alcaraz

Roger Federer no dudó en señalar que se identifica más con el estilo de juego del español, quien dominó en la temporada 2025 al quedarse con los títulos de Roland Garros y US Open.

“Es impresionante la rivalidad que están construyendo Carlos y Jannik. Juegan un tenis increíble y la final de Roland Garros 2025 fue uno de los mejores partidos de todos los tiempos. El mundo se detuvo para mirar a París y es genial que nuestro deporte genere esas cosas”, analizó el helvétivo.

“Ambos han progresado de manera excepcional en los últimos años, solo confío en que sigan libres de lesiones. Pude entrenar con ellos y es impresionante cómo pegan a la pelota”, agregó.

Luego, dejó en claro que se identifica con Carlos Alcaraz, pero indica que admira a Jannik Sinner, pese a que su estilo es muy diferente al suyo.

Carlos Alcaraz es el favorito en Australia. (Photo by Kelly Defina/Getty Images)

“Cuando vi jugar a Dimitrov con Sinner en Wimbledon, empecé a imaginarme cómo habría sido jugar contra Jannik. Juega de manera muy distinta a la mía. La verdad es que cuando veo competir a Carlos, percibo más similitudes conmigo y me siento más identificado. La manera en que hace dejadas, sube a la red, cómo es capaz de alternar defensas y ataques… A ambos nos gusta jugar a nuestra manera, me siento involucrado con su mentalidad. La verdad es que me encanta ver el tenis como mero aficionado”, explicó.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner serán los grandes favoritos para quedarse con el Abierto Australiano de Tenis, que tiene a Cristian Garin y Alejandro Tabilo como los representantes chilenos.