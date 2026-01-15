Se realizó el sorteo del del Australian Open 2026, que parte este domingo en Melbourne y arrojó complicados encuentros para Cristian Garin (80° del ranking ATP) y Alejandro Tabilo (81°), los dos tenistas nacionales que van a competir.

Gago deberá enfrentarse al italiano Luciano Darderi (24°), una de las sorpresas de la semana en el ATP de Auckland, donde justamente derrotó a Tabilo. No tienen un historial extenso, pero favorece al europeo tras un triunfo en un Challenger en 2023.

La derrota ante Darderi en esa ocasión fue de 6-3 y 7-5, un antecedente que Garin tendrá presente en su debut. Un triunfo del chileno lo enfrentaría en segunda ronda contra el ganador entre Sebastián Báez (39°) y Giovanni Mpetshi Perricard (63°).

Los chilenos se preparan para escalar esta temporada

Un camino duro para Tabilo en Australia

Por otro lado, Tabilo también ya sabe a quien se enfrentará en la primera ronda. Será el francés Quentin Halys (85), un sacador potente y peligroso en pista rápida, que viene con buen ritmo tras una reciente participación en Adelaida.

Si Tabilo logra imponerse al galo, el camino se pone muy complejo, ya que en la segunda ronda el rival más probable seria Daniil Medvédev (12°), uno de los favoritos al título.

La presencia de Garin y Tabilo en el main draw llega tras la eliminación de otros representantes nacionales en la qualy, como Tomás Barrios y Nicolás Jarry, quienes no pudieron avanzar a la fase principal.

Con solo dos raquetas nacionales y un complejo sorteo, los chilenos deberán dar todo desde el inicio de la competición si quieren avanzar de fase y sumar puntos en la presente temporada.