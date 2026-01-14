Tomás Barrios (107° del ranking ATP) sufrió una dura caída eliminación en la qualy del Australian Open 2026 al perder ante el estadounidense Michael Zheng (174°). Despidiéndose así de la lucha por entrar al cuadro principal del primer Grand Slam del año.

En un partido lleno de oportunidades y desafíos, el chillanejo empezó con fuerza y mostró destellos de buen tenis, pero no logró sostener el nivel en los momentos más determinantes, permitiendo que su rival tome el control.

Los parciales quedaron 6-4, 6-7 (5) y 6-2 a favor de Zheng, quien aprovechó las dudas de Barrios sobre el final del encuentro para cerrar el boleto y avanzar a la siguiente ronda de la qualy.

Barrios tuvo oportunidades claras para poner el partido a su favor, especialmente en el segundo set, donde, tras perder su saque en momentos claves, forzó un tie break que finalmente se llevó con garra antes de caer en el set decisivo.

Cristian Garin y Alejandro Tabilo representarán a Chile en el Australian Open

Menos posibilidades para Chile en el Grand Slam

Con al caída de Barrios, Chile tendrá solo dos representantes asegurados en el main draw del Australian Open. Los encargados de llevar a Chile a la gloria serán Alejandro Tabilo (81° del ranking ATP) y Cristian Garin (80°).

La eliminación de Barrios sigue a la de Nicolás Jarry en la fase previa, marcando un inicio complicado para los chilenos en la temporada 2026 en el circuito ATP. Estos no han logrado destacar ni avanzar en grandes fases.

Ahora, Barrios pondría su foco en regresar al circuito de challengers en Sudamérica, con el objetivo de recuperar confianza y ritmo competitivo tras este importante tropiezo.