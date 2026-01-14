Alejandro Tabilo (81° en el ranking ATP) vivió una noche dura en Nueva Zelanda. El chileno se despidió del ATP 250 tras perder un partido que tenía prácticamente ganado y dejó muchas dudas de cara al primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open.

En un duelo que prometía tranquilidad para la raqueta nacional, Tabilo empezó dominante. Fue dueño del primer set con autoridad y mostró un tenis agresivo, con el servicio funcionando y golpes profundos que ponían a su rival contra las cuerdas.

Sin embargo, el italiano, Luciano Darderi (24°)no se rindió y ajustó su plan de juego. El europeo logró recuperar la iniciativa en el segundo parcial con un gran nivel desde el fondo de la cancha, revertiendo así la historia y logrando quedarse con el segundo y tercer set de 1-6, 7-5 y 6-3.

El partido se le escapa a Tabilo en un tramo clave cuando parecía encaminado rumbo a cuartos de final. Pero algunos errores no forzadas terminaron por inclinar la balanza a favor del italiano.

Alejandro Tabilo deberá prepararse para el siguiente desafío

Alerta antes del Australian Open

La derrota en Auckland se suma a un inicio de temporada complicado para Tabilo, que apenas suma una victoria en sus últimos tres encuentros oficiales. Con un calendario muy exigente por delante y el Australian Open 2026 cerca, el chileno necesita reajustar su tenis.

La falta de consistencia en momentos claves encendió las alarmas. Esta eliminación llega tras una temporada de 2025 marcada por victorias importantes, pero también con errores que significaron no seguir avanzando.

Ahora, Alejandro Tabilo es una de las cartas chilenas que mejor podría representar al país. Debe recuperar la confianza y ritmo antes de entrar en acción y así superar el nivel actual que tiene.