Un duro momento le ha tocado vivir a Cristián Castañeda con su nieto Facundo, quien durante los próximos días debe viajar a México junto a sus padres para una operación que le mejore su salud.

El histórico defensor de Universidad de Chile ha sido parte de importantes campañas para solventar los gastos, donde asegura que ha sentido todo el cariño de los hinchas del fútbol.

“Hay que tener unos 50 mil dólares para poder operarlo, pero además hay que estar allá 21 días, en su mejor situación. Cuando uno no se la puede solo hay que pedir ayuda, gracias a Dios he sentido ese apoyo de todos, uno deja el orgullo de lado y cuando no puede pide ayuda. Nos falta poco para completar la meta y sacar a Facundo adelante”, comentó Castañeda en conversación con Redgol.

El nieto de Cristián Castañeda espera por los azules.

¿Qué le pasa al nieto de Cristián Castañeda?

El pequeño Facundo fue diagnosticado de la enfermedad de Hirschsprung, por lo que requiere una operación que no puede esperar: “Está bien físicamente, tiene una enfermedad que sí o sí hay que operarlo y ya tenemos hora, se va el 30 a México para operar.

“Facundo no puede drenar sus heces de forma natural, la última parte del intestino y del colon no tiene neurona entonces no funciona, produce un taco. Entonces hay que cortar y pegar donde empieza a funcionar”, explica.

“Es una enfermedad rara, que complica para la calidad de vida, por lo que tiene que ser operado. Es un chico normal, pero todos los días hay que hacerle irrigaciones de las heces que acumula o se puede infectar”, detalla.

Por lo mismo, agradece todas las campañas, como la rifa que hacen los hinchas de la U: “Sí, la gente del futbol se ha portado muy bien porque uno no tiene toda la plata para apoyar”.