¡Se definieron los finalistas! Tras una maratónica jornada de semifinales, se confirmó que los dos tenistas que disputarán la gran final del Australian Open 2026serán Novak Djokovic (4°) y Carlos Alcaraz (1°).

‘Nole’ fue el último en sellar su paso al duelo decisivo del certamen oceánico, luego de imponerse en un partidazo a Jannik Sinner por parciales de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, en un encuentro que se extendió por más de cuatro horas de juego.

Horas antes, Carlos Alcaraz había asegurado su lugar en la final tras derrotar a Alexander Zverev en un duelo que tuvo de todo y que se prolongó por cinco horas y 27 minutos. El español se quedó con la victoria por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5.

¿Cuándo y a qué hora juegan Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz?

La gran final del Abierto de Australia 2026 entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se disputará durante la madrugada del domingo 1 de febrero en Chile, a partir de las 05:30 horas en el Rod Laver Arena de Melbourne, Australia.

Horarios LATAM

Horario Países LATAM 02:30 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 03:30 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 04:30 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 05:30 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

La final entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz por el título del Australian Open podrá seguirse a través de ESPN y su plataforma Disney+, disponible exclusivamente en su plan Premium.

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz definen al nuevo monarca del Australian Open

Un verdadero choque de generaciones se vivirá este domingo en Australia. Novak Djokovic, de 38 años, buscará conquistar su undécimo Abierto de Australia, un título que le ha sido esquivo en las últimas temporadas tras quedar eliminado en semifinales en 2024 y 2025.

Por su parte, Carlos Alcaraz intentará dar el gran golpe y celebrar su primer Grand Slam en territorio oceánico. Con apenas 22 años, el español llega a la final luego de dos años consecutivos quedando eliminado en la fase de cuartos de final.

En cuanto al historial de enfrentamientos, la final entre Djokovic y Alcaraz será el décimo duelo entre ambos, con una ligera ventaja para el serbio, quien suma cinco triunfos frente a las cuatro victorias del tenista español.

