Recordado por los hinchas del tenis chileno a inicios del 2000, Hermes Gamonal fue uno de los fieles jugadores que siempre estuvo dispuesto a defender al país en Copa Davis. Jugó 13 veces en el torneo, entre singles y dobles.

El “Meme” se retiró en 2006 de la actividad tras múltiples lesiones, con participación en la Copa del Mundo de Dusseldorf entre sus participaciones. Además, fue 135° del mundo, su mejor ranking ATP.

“Agradezco haber vivido esa época. Haber pasado en el equipo con el ‘Chino’, jugar dobles con él, también con Massú y Fernando, más que agradecido. La carrera del tenista es individual, siempre a uno le gustaría estar top 100 o 50, pero la verdad con todas las lesiones que tuve no fue fácil”, dijo a Emol.

El recuerdo de Marcelo Ríos y su lucha contra la diabetes

Hermes Gamonal recuerda con cariño a Marcelo Ríos. En antiguos dichos a Emol, el ex tenista nacional cuenta una faceta más íntima y lejos de las polémicas que envuelven al Chino hoy en día.

Gamonal en sus tiempos de tenista activo.

“Con Marcelo siempre tuvimos muy buena relación, en Copa Davis, también cuando lo llamaron para jugar Dusseldorf, él me invitó a participar en el equipo. Le agradezco harto al ‘Chino’ por hartas cosas que hizo por mí en general, en apoyarme”, dijo al mismo citado medio.

Pero en el presente, el ahora empresario tiene un firme lucha personal. Sufre diabetes tipo 1, al igual que su hija. Además, lideró la campaña que logró incluir la bomba de insulina en la Ley Ricarte Soto.

Foto: Lun / Más que Cultura.

“Logramos que la bomba de insulina fuera incluida en la Ley Ricarte Soto, que cubre los tratamientos de alto costo, y hoy cualquier persona afectada por la diabetes tipo 1 puede postular a este beneficio. Obtener esto fue el mejor partido que he ganado en mi vida”, dijo a Más que Cultura.

Por eso, Gamonal valora el poder sacar adelante también a su hija Rafaela, ya que “en la diabetes tipo 1 no hay nada que hacer, es de origen genético, y el páncreas deja de funcionar, lo que te convierte en insulino dependiente”.