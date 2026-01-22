Canal 13 se encuentra preparando un nuevo reality donde tendrá un formato muy distinto a los otros y el cual ya confirmó a las dos primeras personalidades que serán parte del espacio con un especial rol, la primera es la actriz Alejandra Fosalba y la segunda es Paula Pavic, expareja de Marcelo “Chino” Ríos.

La empresaria y relacionadora pública de 44 años, fue durante 14 años esposa de Marcelo “Chino” Ríos, con quien tuvo 5 hijos.

Tras su separación del extenista, reveló que la pensión de 14.500 dólares mensuales no le alcanza para mantener su estilo de vida y el de sus hijos. Ante esto, Pavic se reinventó como emprendedora y además, se certificó como coach ontológico en neurociencia

El rol de Paula Pavic en nuevo reality de Canal 13

“Vecinos al límite” es el nombre del nuevo espacio de telerrealidad que estará ambientado en un barrio con cuatro casas muy diferentes donde los vecinos serán los protagonistas y Paula Pavic tendrá un importante rol.

En aquellas casas vivirán los distintos equipos, compuestos por desconocidos y liderados por conocidos figuras quienes competirán para ver quienes pasaran a vivir en el mejor hogar y quienes, por el contrario, serán desalojados, luchando por un importante premio monetario.

El sábado 31 de enero desde las 8 am, Paula Pavic estará en el Centro Parque del Parque Araucano donde seleccionará a 16 personas que se sumarán al reality y podrá escoger a los 4 participantes que tendrá su equipo.

“Busco gente resiliente, con una mentalidad competitiva, pero sana, que sepan trabajar en equipo sin perder su brillo personal, y que estén dispuestas a crecer fuera de su zona de confort”, comentó de entrada Pavic.

“Además, es fundamental que tengan disciplina y buena capacidad física para superar los retos de las competencias”, agrega.

