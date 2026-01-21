“Primero, nunca pensé que existieran mujeres como tú. Segundo, que en dos días se perdieran todos los límites y se transformaran en cariño y atracción incontrolable, que uno no quiere que nunca se acabe”. Así, Marcelo Ríos anunció hace poco su nuevo noviazgo.

Pero literal en menos de un mes todo se derrumbó para el ex número uno del tenis, ya que no figura más con Vanessa Sofía. El zurdo y la influencer nutricionista borraron toda huella de su fugaz relación.

Según reportó el medio Radio FM Dos, hace poco la pareja puso fin al romance, con el “Chino” viviendo en Miami y la popular mujer en Chile. Es más, no hay rastros en sus respectivas redes sociales sobre antiguas frases de amor que se dedicaron.

El romanticismo de Marcelo Ríos en los días previos

Marcelo Ríos mostró su faceta más romántica al anunciar su relación con Vanessa Sofía. Es más, literal dijo que en dos días enloqueció de amor por la nutricionista, la cual borró toda alusión al tenista en sus redes sociales.

“No cambies nunca porque esta historia no se repetirá para ninguno de los dos nunca más, te adoro hermosa”, tecleó el zurdo de Vitacura semanas atrás. Sin embargo, él también borró toda huella sobre su ahora ex amor.

Si bien en los comentarios se le preguntó a Vanessa Sofía por la ruptura con Marcelo Ríos, la mujer no respondió. Eso sí, dejó enigmáticos mensajes que los usuarios de Instagram especularon eran por la ruptura amorosa.

“No tengas miedo de fallar, ten miedo de no intentarlo. Verano con sabor a calma y gratitud”, publicó hace dos días, en una foto donde se le ve feliz y radiante en sus redes sociales.

