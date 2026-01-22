¿El negocio del siglo? La “nula ganancia” de Colo Colo tras comprar a Cepeda y venderlo al Elche

Se acabó la larga teleserie en Colo Colo: oficialmente Lucas Cepeda fue vendido al Elche y no va más en el Estadio Monumental. Blanco y Negro aprobó el traspaso finalmente, aunque los montos generaron polémica en los hinchas.

Es que el zurdo fue vendido en US$2.200.000 por el 70% del pase, quedándose el Cacique con el 30% de los derechos económicos. Si bien la intención era obtener más dinero, finalmente quedó en esa cifra la venta.

Y no fue un gran negocio si se compara el monto que pagó Colo Colo al quedarse con Cepeda, tras su paso por Wanderers. Los hinchas rápidamente repasaron a Blanco y Negro por la movida en cuanto a la ganancia final del club por el jugador.

La insólita ganancia de Colo Colo por Cepeda

Si Lucas Cepeda fue vendido por US$2.200.200 millones al Elche, poco fue lo que ganó Colo Colo en el negocio. Eso, porque por una cifra muy similar se había quedado inicialmente con el jugador, uno de los más exportables en Chile.

Tweet placeholder

A inicios del 2024, el Cacique adquirió el 50% del pase de Cepeda proveniente de Wanderers, por 500 mil dólares. Tras su gran campaña en el equipo campeón de Jorge Almirón, ByN decidió quedarse con la totalidad de su carta por 1 millón y medio de la divisa norteamericana.

Publicidad

Publicidad

En conclusión, los albos pagaron 2 millones de dólares por el total del pase de Lucas Cepeda, para venderlo después en un 70% al fútbol español. Lo que podría mejorar el negocio es que el jugador brille en Elche y sea nuevamente vendido.

Lucas Cepeda se va de Colo Colo rumbo a Elche.

Lo anterior generaría ganancias en Macul, ya que Colo Colo se aseguró con el poder del 30% de la carta de Lucas Cepeda. Lo cierto es que por ahora, solo 200 mil dólares fue la ganancia del club por una de las joyas del fútbol chileno.

Publicidad