En lo que ha sido un viral que dio la vuelta al mundo, el penal fallado por Cristián Zavala sigue sacando ronchas en Colo Colo. Críticas, memes y especulaciones han sido parte del post lanzamiento del jugador.

Es más, muchos pusieron en duda la veracidad de su lesión, ya que tras fallar el tiro a lo Panenka, se tomó la rodilla y cayó al piso. Si bien se habló de una lesión de gravedad en un inicio, posteriormente hubo actualizaciones.

Fue el periodista Daniel Arrieta, de TNT Sports, el que dio noticias sobre el estado del jugador. Si bien hubo dolencias, eso fue por una anterior jugada y en ningún caso es una lesión de cuidado, informó el comunicador.

¿Qué pasa con la lesión de Zavala?

Daniel Arrieta dio información sobre la situación de Cristián Zavala en Colo Colo. Mientras el jugador es criticado por los hinchas tras su penal contra Peñarol, ya hay veredicto sobre su salud.

“Lo descarto (lesión mayor), lo que supe es que tuvo un golpe fuerte (Zavala) en el partido. Cuando recién ingresa tiene un choque con el lateral izquierdo y queda comprometido en la zona de la rodilla”, dijo.

Por eso, la situación final del jugador, según Daniel Arrieta, no es de gravedad. “Preguntando en la jornada me lo descartaron, lo que vieron es un golpe fuerte y no una lesión mayor”, cerró.

ver también “El peor penal de la historia”: la reacción de La Cobra al lanzamiento de Cristián Zavala

Cristián Zavala suma así una nueva polémica en su paso por Colo Colo, club donde avisó públicamente que no quería arribar, tras su gran campaña en Coquimbo. Por ahora sigue contemplado en el plantel albo.