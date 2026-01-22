Las ofertas por Lucas Assadi tienen muy alerta a Universidad de Chile en el mercado de fichajes, donde si bien han rechazado al menos tres ofrecimientos, siguen esperando una que sea imposible de de desviar.

Por lo mismo, una vez que se supo que de Ucrania habían venido por el volante con una oferta por 4,5 millones de dólares, la que, en esta oportunidad, fue rechazada por el jugador, se supo otra historia.

El protagonista fue Rodrigo Goldberg, quien entregó detalles de un llamado telefónico que recibió para preguntar por Lucas Assadi, la que venía del fútbol de Israel.

Fue desde el Maccabi Haifa donde un ex compañero del Polaco está en el cuerpo técnico y le preguntó por las condiciones de Assadi y si lo recomendaría: “A ojos cerrados, le dije”.

Lucas Assadi sigue sumando ofertas en la U. Foto: Javier Vergara/Photosport

ver también La millonaria oferta que llegó a U de Chile por Lucas Assadi desde el fútbol de Ucrania

El Maccabi Haifa quiere a Lucas Assadi

Fue en Cooperativa Deportes donde Rodrigo Goldberg contó detalles de un llamado desde Israel para saber de Lucas Assadi, de manera de subir la oferta en Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

“En Israel lo quiere el Maccabi Haifa, que es donde jugó el Rafa Olarra, el ayudante del entrenador era compañero mío y el otro día me llamó para preguntar por él”, explicó.

En ese sentido, contó más detalles, que lo venían siguiendo hace un tiempo, pero querían más referencias de su juego, donde Goldberg le dijo la verdad.

“Fuimos compañeros en el Maccabi Tel Aviv, pero me preguntó por él y le dije que acá en Chile ya se sabe que lo quiere. Me preguntó si lo recomendaba y le dije que tenían que tener las lucas, pero era a ojos cerrados”, finalizó.

Publicidad

Publicidad