Amistoso

El primer amistoso: así podrás ver a U. de Chile vs Universitario en la Noche Crema

Los dirigidos por Francisco Meneghini tendrán un duro examen en Perú y acá te contamos cómo verlo.

Por César Vásquez

U. de Chile jugará en Lima.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTU. de Chile jugará en Lima.

Universidad de Chile vivirá su primer encuentro amistoso del 2026. Los Azules se medirán ante Universitario en Lima, en un duelo correspondiente a la Noche Crema.

Los dirigidos por Francisco Meneghini iban a tener su estreno ante Racing en Concepción, pero los incendios que azotaron a la zona sur de Chile obligaron a suspenderlo. De esta manera, en Perú será su primer examen público de la temporada.

¿Dónde ver a U. de Chile vs Universitario?

En televisión el partido será transmitido por TV Perú y Canal D del IRTP del vecino país. En Chile, la única opción para verlo será a través del canal de YouTube de Universitario. Claro que habrá que pagar una suscripción de 4.200 pesos chilenos.

¿A qué hora juega U. de Chile vs Universitario?

El duelo amistoso será este sábado 24 de enero a las 22:45 horas de Chile, en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

Todos los refuerzos a Lima

Universidad de Chile si bien jugó dos encuentros a puertas cerradas contra Santiago Wanderers, con un triunfo y un empate, ahora lo hará de manera pública ante Universitario. Los Azules deberán medir fuerza con el actual campeón peruano.

Como la Liga de Primera comienza el próximo viernes 30 de enero, donde enfrentan a Audax como local, es que Francisco Meneghini no se guarda nada y sabe que ante el equipo Crema puede probar la oncena que usará en el torneo local. Necesitan rodaje.

Por lo anterior, es que el entrenador de Universidad de Chile decidió llevar a todos sus refuerzos a Lima. En el Estadio Nacional de la capital peruana estarán presentes Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. Se espera un lindo duelo.

