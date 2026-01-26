Está bien que el delantero chileno Gonzalo Tapia está viviendo un renacer futbolístico con la camiseta del São Paulo, que desde su llegada a Brasil tras un paso para el olvido en River Plate, recuperó su nivel y volvió a estar en consideración de la Selección. Hasta ahí, todo bien.

Pero de ahí a que pueda dar el salto de su carrera al fútbol europeo, a primera vista aparece como algo exagerado. Sin embargo, un medio partidario de su actual equipo, lanzó una información que puede cambiar radicalmente el futuro del ex Católica.

En la presente jornada, la cuenta de redes sociales “Somos São Paulinos” afirmó que a Gonzalo Tapia lo siguen equipos de cuatro de las principales ligas del Viejo Continente, y aunque no los menciona, de dónde proviene el seguimiento llama la atención.

Afirman que a Gonzalo Tapia lo siguen desde Europa

El medio cita información que entregó el reportero Alexsander Vieira, quien afirmó que “clubes de la Pro League de Bélgica, la Premier League de Inglaterra, la Serie A de Italia y la Bundesliga de Alemania consultaron la situación del delantero“.

Sin embargo, la realidad es que sólo son sondeos típicos de esta época del mercado de fichajes del fútbol mundial, y el propio comunicador enfatiza en que “no hay ofertas formales en la mesa“. De todas formas, esto demuestra el salto de calidad que mostró Tapia en estos meses en Brasil.

Recordemos que el seleccionado nacional tiene contrato vigente con el São Paulo hasta diciembre del 2029, en una operación donde le pagaron por su pase a River Plate, que lo cedió a préstamo el segundo semestre del 2025, más de US$2.3 millones de dólares.

Los números del chileno en 2026

En la actual campaña, Gonzalo Tapia ya participó con el “Tricolor” durante el Campeonato Estadual Paulista, donde jugó 303 minutos en cinco juegos, donde ya anotó un gol y recibió una tarjeta amarilla.

¿Cuándo vuelve a jugar?

São Paulo arranca su participación en la temporada 2026 del Brasileirao este miércoles 28 de enero, cuando reciba en el Estadio Morumbí al campeón Flamengo, a contar de las 21:30 horas.

